أثار تسجيل صوتي مسرب لحوار حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلة رهينة قتلته حماس ردود فعل في إسرائيل.

اختطف أوري دانينو في السابع من أكتوبر بمهرجان نوفا للموسيقى أثناء محاولته إنقاذ أصدقاء. أعدمته حماس بعد حوالي 11 شهرًا في نفق تحت رفح.

وعندما زار نتنياهو عائلة أوري لتقديم التعازي، أخبر والد أوري، الحاخام إيلخانان دانينو، رئيس الوزراء بما اتهمه به كثيرون في البلاد، بأنه مسؤول عن مقتل وأسر أوري والرهائن الآخرين، لأنه كان يساعد في تمويل حماس.

إليكم نص الحوار الذي دار بينهما:

الحاخام: عذرًا سيدي، الأمر برمته حدث أثناء إدارتك. ابني أعدم في نفق شيدته أنت أثناء إدارتك. اعذرني، اعذرني. لقد كنت في السلطة لسنوات عديدة. الخرسانة والدولارات دخلت (غزة) أثناء إدارتك. لقد كنت جالسًا بهدوء لـ15 عامًا. لم تفعل أي شيء.



نتنياهو: لم نجلس بهدوء.



الحاخام: لقد زودتهم بالسيوف. لقد زودتهم بالأنفاق والدولارات. لم تفعل أي شيء.



نتنياهو: إيلخانان، هل يمكنني الرد؟



الحاخام: لن أخوض في الأمر. هل أتيت لتسمع منا أم لنسمع نحن منك؟ لأن ما ستقوله هو ما كنا نسمع لـ15 عامًا.

ردًا على التسجيل المسرب، أصدر رئيس الوزراء بيانًا قال فيه: "أنا أسمع صيحات عائلات الرهائن الذين فقدوا أعز ما لديهم. أنا وزوجتي نذهب إلى اجتماعات تمزق القلب، إنها تفطر القلب ببساطة. أنا أسمع. أنا أصغي. كما أنني لا أحكم. أنا أفعل كل ما بوسعي لإعادة الرهائن والفوز بالحرب".