محللة تشرح السيناريوهات المحتملة لاختراق أجهزة الـ"بيجر".. ماذا قالت؟

علقت محللة الأمن القومي الأمريكي في CNN، جولييت كاييم، على انفجار أجهزة "البيجر" في لبنان، وشرحت السيناريوهات المحتملة لاختراق أجهزة التواصل هذه.

وقالت كاييم إن "نطاق الاحتمالات لكيفية القيام بذلك محدود. من الصعب أن نتخيل أن تفجيرًا عن بعد لجهاز بيجر من شأنه أن يسبب هذا الضرر. مازلنا نحاول فهم ما حدث، لكن يبدو أن الإصابات كبيرة، على الأقل من التقارير حتى الآن".

وتابعت: "ما هو في نطاق الاحتمالات هو أن إسرائيل تسللت بطريقة ما إلى توزيع أجهزة النداء. حزب الله كيان منظم، منظمة إرهابية. إنهم بحاجة إلى تواصل أفرادهم بطرق لا تستخدم البيانات العامة أو شبكات الواي فاي العامة".

وأردفت بالقول: "تميل أجهزة البيجر إلى أن تكون الوسيلة. لذا فإن السؤال الذي لدي هو، والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو، أن هذا حدث في سلسلة التوريد، وأنه بطريقة ما، تعرضت عملية توزيع أجهزة النداء إلى أعضاء حزب الله لاختراق من إسرائيل في مرحلة ما - أنا آسفة، إذا كانت إسرائيل - المنفذ الأكثر ترجيحًا لهذا الحدث، ولكن أن يكون من خطط لهذا الأمر قادرًا على التفجير في وقت واحد لتدمير أكبر قدر من الفوضى على مصدر التهديد".

وأضافت: "سأقول، ثانيًا، أن الاتصالات هي المفتاح. لتتمكن المنظمات من التنظيم والتخطيط والتجنيد، فهم يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على التواصل فيما بينهم. لذا فإن ملاحقة شبكة اتصالات حزب الله هي في بعض النواحي أكثر أهمية من ملاحقة زعيم واحد، لأنهم سيتخبطون ولن يعرفوا بمن يثقون، ولا يعرفون كيف يتواصلون، ولا تعرف قيادة حزب الله حتى من هو المتضرر".