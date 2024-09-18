أشارت كيم غطاس، الكاتبة المساهمة في مجلة "ذا أتلانتيك"، ومؤلفة كتاب "الموجة السوداء"، إلى أنه "على مدى الأشهر العشرة الماضية، كان من الواضح جدًا أن إيران وحزب الله ... ليسا مهتمين بحرب إقليمية أوسع نطاقاً"، مضيفة "أن إسرائيل قد أدركت بوضوح أنها تستطيع الاستمرار في تجاوز هذه الخطوط الحمراء، وإذا لم تواجه نيران كثيفة فإنها ستستمر في تجاوزها".

وحذرت غطاس مما وصفتها بـ"روليت الشرق الأوسط"، قائلة إنها "لعبة خطيرة لأنه في مرحلة ما، ستذهب إسرائيل بعيدًا جدًا وسوف تشعل حريقًا إقليميًا يجلب حزب الله، بجانب سوريا وإيران ومن ثم بالطبع في النهاية، الولايات المتحدة. وهذا ما يثير قلق إدارة بايدن بشدة".

ووصفت غطاس المشهد في لبنان، مشيرة إلى أنه "هادئ الآن إلى حد ما، لكنه كان فوضويًا للغاية لبضع ساعات. كان يمكن سماع صفارات الإنذار في مدن بجنوب لبنان. لقد رأينا أوصافًا لأشخاص يركضون في الشوارع ويضربون صدورهم ويبكون، لأن عليكم أن تتذكروا أن أجهزة البيجر هذه، لقد انفجرت في كل مكان".

وتابعت بالقول: "لا يتجول عملاء حزب الله بالضرورة في زي رسمي، لذلك قد يكونوا بملابس مدنية، يشترون البقالة، أو في المنزل مع أطفالهم. قُتلت فتاة صغيرة في سهل البقاع. لذا لديك فجأة مئات الانفجارات التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد، والناس غير متأكدين مما يحدث، في بلد كان في حالة حرب على مدار العام الماضي، ومر بانهيار اقتصادي، ومر بأكبر انفجار غير نووي في التاريخ الحديث قبل 4 سنوات فقط. لذا فإن حالة الفوضى والخوف في البلاد كبيرة. والآن بالطبع، ننتظر أيضًا لنرى مرة أخرى ما سيحدث".

