بعد ورود تقارير عن وقوع المزيد من الانفجارات في لبنان، بعد يوم من انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في مختلف أنحاء البلاد والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين في هجوم استهدف جماعة حزب الله المسلحة.

قال بن ويدمان مراسل CNN، أن هناك تقارير عن وقوع انفجارات في أماكن مختلفة حول لبنان، بما في ذلك بيروت في الجنوب، وفي وادي البقاع، في الجزء الشرقي من البلاد. حيث تصف وكالة الأنباء الوطنية الرسمية الانفجارات التي وقعت باستخدام ما يسمى بأجهزة اتصال لاسلكية (walkie-talkie). بينما كان التركيز أمس على انفجارات أجهزة الاتصال "بيجر"، اليوم، يبدو أنها أجهزة اتصال لاسلكية (walkie-talkie). لذا فإن ذلك بالتأكيد يعمق الشعور بعدم الأمان الذي كان ملموسًا للغاية في أعقاب تفجيرات أجهزة الاتصال "البيجر" بالأمس.

وأضاف ويدمان بالقول: نحن خارج المركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية في بيروت، حيث تحدثنا مع كبير المسؤولين الطبيين هنا، الذي قال إن ما يقرب من 200 شخص تلقوا العلاج هنا، وكان العديد منهم مصابين بجروح في الوجه، والعينين، واليدين، وأيضًا في الوركين، لأنهم كانوا يسحبون أجهزة الاستدعاء هذه للنظر إليها، ثم انفجرت في وجوههم.