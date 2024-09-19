في جزء من مقابلة تحدثت فيها كريستيان أمانبور، من شبكة CNN، إلى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بشأن الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع موجة جديدة من انفجارات أجهزة "ووكي توكي" للاتصالات اللاسلكية، تأتي بعد يوم واحد من انفجارات أجهزة اتصالات "البيجر"، التي أسفرت عن مقتل 12 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 2800 آخرين.

في سؤال لمذيعة الشبكة عن الشعور الذي ساد عندما بدأت أجهزة "البيجر" في الانفجار يوم أمس، واليوم المزيد من أجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي توكي). أجاب وزير الخارجية قائلاً: "لا شك في ذلك.. إنها لحظات مخيفة. ونحن خائفون من الدخول في حرب، لأننا لا نريد حربًا. كانت هناك مناوشات على الحدود، وتصاعدت في بعض الأحيان. حسناً، لقد قبلنا. ولكنكم الآن تتحدثون عن حرب. إنها مقدمة لحرب. ولهذا السبب فإننا سنتوجه إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف مثل هذه الأمور."

وتابع بالقول: "نحن ضد الحرب في لبنان. إن حكومة لبنان لا تريد الحرب، ولا تريد حتى المناوشات في جنوب لبنان. لذا فنحن بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة. ونحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة أيضًا، من أجل إعادة إرساء نوع من السلام في جنوب لبنان."