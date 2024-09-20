تحدث فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، مع مذيعة CNN، إيليني جيوكوس، في مقابلة تطرقت إلى رسالة حسن نصر الله، زعيم حزب الله، في الخطاب الذي ألقاه إثر التفجيرات التي تعرضت لها أجهزة "البيجر" والاتصال اللاسلكي تابعة لأعضاء في الحزب.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

إيليني جيوكوس: فواز، من الرائع أن تكون معنا. أعلم أنك كنت تراقب عن كثب ما كان يقوله حسن نصرالله، والرسالة المهمة وما قد يعنيه هذا بشكل أساسي من حيث الخطوة التالية. ما الذي يبرز بالنسبة لك الآن؟



فواز جرجس: حسنًا، أعني أنه أقر بما فعلته إسرائيل واتهم إسرائيل بشكل أساسي بزرع متفجرات في أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكية. قال إنها كانت ضربة قوية للغاية، ضربة ثقيلة للغاية من الناحية النفسية وأيضًا من حيث الخسائر. اتهم إسرائيل بمحاولة قتل 5000 شخص في دقيقة واحدة. أقر بأنهم سيحاولون معرفة كيف تمكنت إسرائيل من التسلل إلى سلاسل التوريد واختراقها. قال: انظروا، هذه حرب، وفي الحرب تفوز مرة واحدة وتخسر مرة. إنه جزء من حرب معقدة مع إسرائيل. الرسالة الكبيرة هي التالية: لقد وعد حزب الله أتباعه وقاعدته الاجتماعية بأن المنظمة أصبحت قوية، وأن عملية اتخاذ القرار قوية، وأن المجموعة مستعدة للانطلاق في أي لحظة. لا انقسام في المنظمة. كما وعد بأن الهدف الشامل لإسرائيل بفصل الجبهة في لبنان عن غزة لن يحدث. قال: سنستمر في إظهار التضامن مع غزة باسم كل الشهداء وباسم كل الضحايا. لذا، كانت رسالة تحدٍ، ورسالة مفادها أن إسرائيل لن تكون قادرة على كسر العمود الفقري لحزب الله. لقد أوضح بشكل تام أن حزب الله لن يستسلم أبدًا، وأن حزب الله سيستمر في المقاومة ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. لذا، فقد أوضح الأمر بشكل تام.



إيليني جيوكوس: إذًا فواز… نعم، نعم. إذًا فإن وقف إطلاق النار في غزة سيكون مهمًا جدًا من حيث وضع حد لهذا الأمر، أليس كذلك؟ فض التصعيد. أريد فقط أن أشير بسرعة إلى شيء قاله نصرالله، وهو أن بنية حزب الله لم تتزعزع. ولكن السؤال هنا: ما هي الرسالة التي يريد حزب الله سماعها الآن؟ وأظن أن الجميع يتطلعون لمعرفة ما إذا كان هناك رد انتقامي. بصراحة، نحن نعلم أن لبنان وحزب الله ليس لديهما الرغبة في تصعيد هذا الأمر أكثر. ولكن من الناحية الفنية، كما رأينا من قبل، سيحدث شيء ما وستكون هذه حلقة مفرغة مستمرة.



فواز جرجس: حسنًا، انظري، أعني، أعتقد أن نصر الله كان لديه رسالة ذات شقين. أعتقد أن الجمهور الأكثر أهمية كان القاعدة الاجتماعية، الأتباع والمؤيدين والأشخاص الذين عانوا بشكل أساسي والذين أصيبوا والذين قتلوا والذين فقدوا أعينهم وأطرافهم. تذكروا أن حزب الله كان يفتخر حقًا بالثقة التي يتمتع بها أتباعه، والقدرة على التحدي. لذا كان هذا إنجازه حتى الآن، في طمأنة أتباعه، حيث حاول طمأنة أتباعه بأن الحزب لا يزال يعترف بالتحديات والأخطاء. واعترف أيضًا بحقيقة أن أتباعه يدفعون ثمنًا باهظًا لكونهم جزءًا من حزب الله. وفي الوقت نفسه، لم أسمع أي رسالة تفيد بأن حزب الله مستعد للتصعيد أكثر من قواعد الاشتباك مع إسرائيل. لقد بذل قصارى جهده ليقول: حسنًا، انظروا، ما سنفعله هو أننا سنستمر في دعم غزة. وللإجابة على سؤالك بشكل مباشر، أعتقد أن حزب الله يواجه مأزقًا كبيرًا، والمأزق هو بالطبع أنه يريد الرد، وأنا أفهم أن حزب الله يريد الرد دون إشعال حرب شاملة مع إسرائيل. لقد أوضح نصر الله أن إسرائيل تحاول جر حزب الله إلى حرب مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة. لذا لا شيء يتغير. لا أعتقد أنه يهدد بتصعيد المواجهة مع إسرائيل حتى الآن.

