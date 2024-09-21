لك أن تتخيل.. تجربة انفجار "بيجر" على دمية بفيديو لفهم مدى الضرر

أظهر خبير متفجرات لشبكة CNN حجم الضرر الذي قد يُلحقه جهاز النداء أو جهاز اللاسلكي إذا تم تلغيمه بالمتفجرات.

تسببت أجهزة مماثلة في إصابة الآلاف ووفاة العشرات في هجمات منسقة استهدفت أعضاء حزب الله في لبنان.

وقد اعترفت إسرائيل ضمناً بدورها في الهجمات.

قام مراسل CNN بجولة إلى منشأة في جنوب بنسلفانيا تديرها شركة Tripwire South وهي شركة متعاقدة مع الحكومة الأمريكية متخصصة في الذخائر والمتفجرات والكشف عن المتفجرات.

حيث استعرض كيف كانت تلك الانفجارات في لبنان لتظهر على أجهزة الاتصال اللاسلكي (ووكي توكي) وأجهزة النداء (البيجر).