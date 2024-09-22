أظهر مقطع فيديو تم بثه مباشرة على قناة الجزيرة، الأحد، جنودًا إسرائيليين يدخلون مكتبها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ويأمرون بإغلاقه لمدة 45 يومًا.

وقرأ رئيس مكتب الشبكة الأمر العسكري على الهواء مباشرة. ثم طُلب من الموظفين مغادرة المكتب على الفور، كما تم الاستيلاء على معداتهم.

يعمل مكتب الجزيرة في رام الله منذ عقود، وأصبح أكثر أهمية بعد أن أغلقت إسرائيل مكتب الشبكة في القدس الشرقية في مايو/ أيار.

وقد انتقدت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان هذه الخطوة التي تلوم نتنياهو على تقييد حرية الصحافة. ​​تواصلت شبكة CNN مع الجزيرة والجيش الإسرائيلي للتعليق.