تطلق إسرائيل أعنف موجة من الضربات على أهداف لحزب الله في لبنان منذ ما يقرب من عقدين. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 274 شخصًا على الأقل قتلوا في يوم الاثنين وحده، من بينهم نساء وأطفال ومسعفون، كما أصيب أكثر من 1000 آخرين.

وتحذر إسرائيل الناس بشكل عاجل لإخلاء المناطق التي يعمل فيها حزب الله.

وأظهرت لقطات العديد من السكان في جنوب لبنان يفرون في محاولة للوصول إلى أرض أكثر أمانًا.

في غضون ذلك، طلب رئيس الوزراء اللبناني من العالم التدخل، قائلاً إن إسرائيل تخطط، على حد تعبيره، لـ"تدمير المدن والقرى"، متهمًا إياها بشن "حرب إبادة".

من جانبه، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة جديدة من مقر الجيش الإسرائيلي، قائلًا: "لأولئك الذين لم يفهموا بعد، نريد توضيح سياسة إسرائيل. نحن لا ننتظر التهديد، بل نستبقها في أي مكان، وفي أي ميدان، وفي أي وقت. نحن نقضي على كبار المسؤولين، ونقضي على الإرهابيين، ونقضي على الصواريخ، وهناك المزيد في المستقبل. من يحاول أن يؤذينا، سنؤذيه أكثر".