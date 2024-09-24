هل سترد إيران على اغتيال إسماعيل هنية؟ بزشكيان يوضح لـCNN

تحدث مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حول الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل، وعما إذا كانت إيران سترد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: من المؤكد أن حكومة إسرائيل ستقول إن السبب وراء ردها على حزب الله هو أن حزب الله أمطر شمال إسرائيل بالصواريخ، مما أدى إلى تهجير 60 إلى 70 ألف شخص من منازلهم. هؤلاء رجال ونساء وأطفال. هؤلاء مدنيون. وأن الرد الإسرائيلي هو رد على هجمات حزب الله الصاروخية.

مسعود بزشكيان: هل تصدق ذلك؟ في غزة، كم عدد الأشخاص الذين قتلتهم إسرائيل نفسها؟ أكثر من 41 ألف شخص. ماذا فعلوا بالإسرائيليين حتى يستحقوا أن يتم استهداف مستشفياتهم ومدارسهم ورجالهم ونساءهم وأطفالهم وكبارهم وشبابهم؟ كم عدد الإسرائيليين الذين قتلوا مقابل ذلك، حيث قتل عشرات الآلاف؟ هل قتل الأطفال أحداً؟ هل قتلت النساء أحداً؟ هل يقتل شخص ما في المستشفى أحداً؟ اليوم في الأمم المتحدة قالوا إن 200 موظف من موظفي الأمم المتحدة استشهدوا في هذا على تلك الأرض. إذًا، فمن يصدق حقاً ما تقوله إسرائيل.

الآن، إذا كان حزب الله قادراً على حشد القوة الكافية لإطلاق آلاف الصواريخ، فكم عدد الأشخاص الذين قتلهم؟ أما إسرائيل، من ناحية أخرى، فإنها ترتكب أعمالاً إرهابية، فهي تذهب إلى أي مكان تشاء، وتهاجم البلدان متى شاءت، وتذهب إلى أي مكان تشاء، وترتكب عمليات اغتيال. وقد فعلت ذلك على مدى عقود.

إن أكثر حكومة ترتكب أعمالاً إرهابية دولية هي إسرائيل. واليوم، من خلال أفرادها شبه العسكريين والمنظمات الأخرى، والطائرات دون طيار، والقصف الجوي، فإنهم يرتكبون هذه الجرائم كل يوم. وفي ليلة تنصيبي رئيساً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، جاءوا إلى عاصمتنا وقتلوا إسماعيل هنية. من يفعل ذلك؟ هؤلاء هم الإرهابيون أولئك الذين يرغبون فقط في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم وبلدهم؟ إن التوصل إلى الأرقام المناسبة والصحيحة ليس بالأمر الصعب. دعونا نرى كم عدد ضحايا أولئك الذين يرتكبون أعمالا إرهابية فعلية وكم عدد الأرواح التي أزهقت في سبيل الدفاع عن كرامة المرء وسلامة أراضيه. من هو الذي لا قيمة للإنسانية بالنسبة له في هذا الإطار؟ والعالم يرى ذلك. والعالم يشهد ذلك. والقوى تدافع عن ذلك، القوى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. وهذا أمر محرج.

فريد زكريا: لقد قلت إن إيران تحتفظ بحق الرد في الوقت والطريقة والمكان الذي تختاره على اغتيال إسماعيل هنية. هل تقول إنك سترد بالتأكيد بطريقة أو بأخرى على هذا الاغتيال؟

مسعود بزشكيان: إذا لم تتمكن المنظمات الدولية من إجبار هذا الفرد على الجلوس والتنحي، واستمرت في السماح لمن لديه، للأسف، الوسائل لارتكاب مثل هذه الفظائع، فمن الطبيعي أن نعطي الرد المناسب.