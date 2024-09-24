تحدث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في مقابلة مع مذيع شبكة CNN، فريد زكريا، حول الصراع الدائر بين حزب الله وإسرائيل، وعما إذا كانت المجموعة المدعومة من إيران سترد بشكل كبير أو إن كنا سنشهد تصعيدًا للحرب في لبنان، وربما حتى على نطاق أوسع.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: دعني أبدأ بالخبر الأبرز. يواجه لبنان بعضاً من أشد الهجمات، وفقاً لمعظم الروايات، أسوأ هجمات منذ ربما 15 عاماً، أو ربما 20 عاماً. هل تعتقد أن حزب الله سيرد الآن بشكل كبير وأننا سنرى الآن تصعيداً لهذه الحرب في لبنان، وربما حتى نطاقًا أوسع للحرب؟

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مسعود بزشكيان: ما حدث في لبنان الآن - وما سمعناه وشاهدناه في الأخبار - هو أزمة إنسانية. وقبل الخوض فيما إذا كان حزب الله يرغب في الرد أم لا، ففي نظر ووجهات نظر الناس في جميع أنحاء العالم، فإن دولة تدعمها وتساندها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ترتكب جرائم لا يوجد لها تفسير أو مبرر في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية. قبل أن يرد حزب الله أو العكس، يجب على الأمم المتحدة والدول التي تتظاهر بأنها مدافعة عن حقوق الإنسان أن تجبر إسرائيل على الجلوس في مكانها. بالنسبة لإسرائيل، وهي دولة مدججة بالسلاح، تجلب الولايات المتحدة الأمريكية حاملات الطائرات إلى أقرب مسطح مائي، البحر الأبيض المتوسط، من أجل دعم هذه الدولة ذاتها. من وجهة نظر إنسانية، ومن وجهة نظر حقوق الإنسان، فإن هذا أمر غير مقبول. الدولة التي تتظاهر بدعم الحرية والسعي إلى الحرية في مختلف أنحاء العالم تدعم دولة ترتكب الفظائع وتقتل الرجال والنساء والأطفال. وكإنسان، أيًا كان ما قد أؤمن به أو لا، فإن أي إنسان يستحق هذا الاسم (دعم الحرية) ويشهد مثل هذه المآسي من هؤلاء البشر يشعر بالخجل، يشعر بالخجل من مشاهدة مثل هذه الأحداث المريرة. جرائم تُرتكب ضد أشخاص ليس لديهم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، بل هم على استعداد للمخاطرة بأنفسهم من أجل الحصول على حياتهم. الآن، بشأن ما سيفعله حزب الله، ماذا يستطيع حزب الله أن يفعله في مواجهة القصف الجوي؟ لقد أجبروا على الدفاع عن أنفسهم. ولكن الخطر قائم - بأن تمتد نيران الأحداث التي تجري هناك إلى المنطقة بأكملها. قد يشكل هذا خطراً على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذا يتعين علينا منع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل. هذا أمر غير مقبول. تخيلوا أن تأتوا بطائرات مثل التي لديكم، وتقتلوا 380 شخصاً مرة واحدة، وتصيبوا مئات الأشخاص، دون وجود من يدافع عن حقوق الإنسان، أو من يسمون المدافعين عن حقوق الإنسان، ممن هم على استعداد لمنع ارتكاب مثل هذه الفظائع والجرائم. هذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

