ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن خطابًا في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام القادة حيث تحدث عن السلام في الشرق الأوسط، وبعد نهاية الخطاب جاء رد فعل كبير مراسلي CNN الدوليين، بن ويدمان، على ذلك الخطاب من الرئيس الأمريكي وإدارته. حيث قال ويدمان إن الأمر بدا له وكأنه نفس الأسطوانة القديمة التي سمعها من الدبلوماسيين الأمريكيين.

وقد كان هناك الكثير من التطلعات بالعودة إلى أكتوبر، ولكن لا شيء من حيث العمل الملموس، وأضاف أن الرئيس الأمريكي تحدث عن جلب السلام والاستقرار إلى الشرق الأوسط، ولكن ذلك شيء أبعد عن الواقع في الشرق الأوسط في الوقت الراهن.

وتابع بأنه أيضًا تحدث عن أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكنا، لكننا رأينا وزير الخارجية أنتوني بلينكن يأتي إلى الشرق الأوسط 10 مرات ويسافر عشرات الآلاف من الأميال.. وبالنتيجة وما رأيناه بالعودة إلى أكتوبر هو حرب في غزة امتدت إلى لبنان وشملت إيران وشملت اليمن والعراق والميليشيات في سوريا.