أجرى نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية جواد ظريف، مقابلة مع كريستيان أمانبور من شبكة CNN في نيويورك، وذلك في خضم تصعيد الضربات بين إسرائيل وحزب الله، وقد سألت أمانبور نائب الرئيس عما إذا كانت إيران ستتدخل بشكل مباشر في الصراع الحالي، وقد أجاب ظريف قائلًا: "حسناً، كما لاحظتم على مدى الأشهر الـ 11 الماضية، حاول الإسرائيليون جاهدين جر الآخرين إلى الحرب، لأن ما حدث كان نهاية الادعاء الإسرائيلي أو الوهم بالقوة التي لا تقهر، واعتقدوا أنه إما بزيادة العنف والفظائع وجرائم الحرب، أو أي شيء آخر، أو الجرائم ضد الإنسانية، يمكنهم استعادة هالة عدم القدرة على الهزيمة التي تتمتع بها إسرائيل، أو بجر الآخرين إلى الصراع، يمكنهم توسيع الحرب، وربما إدخال الولايات المتحدة، وتغيير ديناميكيات الموقف. لقد أدرك الجميع في المنطقة هذا الأمر وحاولوا من خلال دعم الناس في غزة الذين كانوا تحت وطأة نظام الحرب الأكثر وحشية في تاريخ البشرية تجنب الوقوع في فخ الإسرائيليين. وأضاف بالقول: "وقد أظهر حزب الله قدرًا كبيرًا من ضبط النفس على مدى الأشهر الـ 11 الماضية. ولكن الآن تجاوز الإسرائيليون الخط الأحمر في رأيي، وهناك احتمالات كبيرة بأن تصبح الحرب أكثر صعوبة في الاحتواء، وأعتقد أن المجتمع الدولي لابد أن يبذل كل ما في وسعه في أقرب وقت ممكن من أجل إنهاء هذا التصعيد الأخير من جانب إسرائيل."

وفي سؤال لأمانبور عن إمكانية جر إيران إيران إلى هذه الحرب، قال ظريف: "لقد مارست إيران ضبط النفس عندما نفذت إسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، ونفذت عمليات إرهابية أدت إلى مقتل زعيم حماس الذي كان يحضر حفل تنصيب رئيسنا، ومن بين كل الأشياء، مارسنا ضبط النفس. إننا نعتقد أن حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه، وقد مارس ضبط النفس في عدم القيام بذلك. إن مسؤولية المجتمع الدولي تقع على عاتقه قبل أن يضطر حزب الله إلى تولي الدفاع عن نفسه، وربما يخرج الوضع عن السيطرة في ذلك الوقت."