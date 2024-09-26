هناك جهود دبلوماسية جارية لمنع اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط، حيث تدعو الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان.

يشرح محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية في شبكة CNN نيك روبرتسون، الوضع الحالي.

أخبر روبرتسون بما أعلنه الجيش الإسرائيلي، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ الآن ضربات دقيقة في بيروت. وهو ما يعني أن لديهم معلومات استخباراتية محددة تستهدف قادة وزعماء محددين في حزب الله.

ورغم وجود نقاش حول هدنة مدتها 21 يومًا بين الولايات المتحدة وفرنسا ودفع حقيقي للمضي قدمًا في ذلك، فإن رئيس الوزراء يتعرض لانتقادات هنا، بسبب اقتراحات بأنه قد يكون قد وافق عليها بالفعل.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ورغم الهدوء الطفيف في الضربات خلال الليل، كانت هناك عدة جولات من الضربات الإسرائيلية على لبنان اليوم وعلى طول الحدود مع سوريا، مستهدفة حزب الله. كما أطلق حزب الله عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، صواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

قال روبرتسون : "لذا من وجهة نظر عسكرية، نحن بعيدون كل البعد عن الهدنة. من وجهة نظر سياسية، لا يبدو أن الهدنة قريبة أيضا، لأن رئيس الوزراء في لبنان تعرض لانتقادات شديدة بسبب فكرة أنه ربما كان ليوافق على هذه الهدنة، وهو يقول إنه لم يوافق عليها أيضًا. ومن الناحية السياسية، نحن لسنا هناك وأعتقد من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي، أنهم يشعرون أنهم يمتلكون الزخم العسكري، ولن يكون هذا هو الوقت المناسب للتنازل عن هذا الزخم من أجل التوصل إلى هدنة. ولذلك أعتقد أن الدبلوماسية إذا أرادت أن تتقدم للأمام، فستحتاج إلى دفعة كبيرة، وهو ما يبدو غير مرجح في الوقت الراهن."