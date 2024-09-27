مع تحول الاهتمام إلى الوضع المتصاعد بسرعة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لا تزال الأسر في غزة تعيش في خوف ورعب من الغارات الإسرائيلية اليومية.

فقد العشرات أرواحهم هذا الأسبوع، وعلى بعد آلاف الأميال في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، دعا قائد تلو الآخر إلى إنهاء الحرب في غزة. يهدف الاقتراح الذي تقوده الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا على الحدود بين إسرائيل ولبنان إلى تضمين وقف إطلاق النار في غزة، إذا حدث. لكنه احتمال ضئيل.

ومنذ بدأت أجهزة البيجر الخاصة بحزب الله في الانفجار في لبنان قبل 9 أيام، قُتل أكثر من 300 فلسطيني في غزة وفقًا لوزارة الصحة. لا يوجد تفصيل لعدد المسلحين مقابل المدنيين، لكن المستشفيات المليئة بالنساء والأطفال تحكي قصتها الخاصة.

تقرير مراسلة CNN باولا هانكوكس يسلط الضوء على التفاصيل.