تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، جواد ظريف، عن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة والصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله، بجانب تصريحات وزير خارجية طهران مؤخرًا بشأن استعداد إيران للدخول في محادثات مرة أخرى بشأن الاتفاق النووي.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

جواد ظريف: لقد مارست إيران ضبط النفس عندما نفذت إسرائيل عمليات عسكرية ضدها، عندما نفذت عمليات إرهابية مما أسفر عن مقتل زعيم حماس الذي كان يحضر تنصيب رئيسنا. لقد مارسنا ضبط النفس. نحن نعتقد أن حزب الله قادر على الدفاع عن نفسه. لقد مارس ضبط النفس عندما لم يفعل ذلك. إن من مسؤولية المجتمع الدولي أن يتدخل قبل أن يضطر حزب الله إلى تولي الدفاع عن نفسه، وربما سيخرج الوضع عن السيطرة في ذلك الوقت.



كريستيان أمانبور: لقد قال الإسرائيليون إن هذا الهجوم يهدف إلى قطع دعم حزب الله لحماس. لإيران نفوذ على حماس أيضًا. هل تحاولون إقناع حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار؟



جواد ظريف: حسنًا، أعتقد أن حماس وافقت على وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية الذين رفضوا طوال الوقت، بل ورفضوا حتى دعوات الولايات المتحدة للانخراط في وقف إطلاق النار. من الذين استخدموا حق النقض ضد القرارات في مجلس الأمن التي تدعو إلى ذلك؟ هل كانوا مؤيدي حماس؟ أو الولايات المتحدة التي تدعم إسرائيل؟ لذا، فإن حتى الادعاء بأن شخصًا ما يحتاج إلى دفع حماس لقبول وقف إطلاق النار أمر سخيف، لأن الجميع يعلمون أن نتنياهو يعتمد على هذه الحرب من أجل الاستمرار في البقاء. خاضت إسرائيل هذه الحرب على أمل تحقيق الفوز في هذه الحرب وهو أمر مستحيل.



كريستيان أمانبور: في السابع من أكتوبر من العام الماضي، ارتكبت حماس فظائع بغزو إسرائيل وقتل المدنيين. أتذكر أنه بعد حرب حزب الله مع إسرائيل عام 2006، قال حسن نصر الله إنه لو كان يعلم نتيجة ما كان سيحدث، كما تعلم، بعد أن اتخذ الإجراءات التي أدت إلى اندلاع تلك الحرب، لما فعلها أبدًا. أعني، لقد دُمّر لبنان، وكان الأمر مروعًا. هل تعتقد أن.. هل تؤيد ما فعلته حماس ضد المدنيين في إسرائيل، ضد الأطفال والنساء؟



جواد ظريف: لا أحد يؤيد الإجراءات ضد المدنيين، ومن المؤكد أن حماس قالت علنًا بأنها لا تؤيد مثل هذه الإجراءات. لم يبدأ هذا التاريخ في السابع من أكتوبر. الفظائع الإسرائيلية في غزة، ووضع عدد هائل من الناس في أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض في سجن مفتوح لفترة طويلة، وحرمانهم من أي قدر من الوصول إلى أي شيء، وخاصة الضروريات الأساسية، كان عملية مستمرة. إن احتلال فلسطين مستمر منذ 70 عاماً. نظام الفصل العنصري في فلسطين مستمر منذ عقود عديدة. لذا فإن التاريخ لم يبدأ في السابع من أكتوبر، وليس من حقنا أن نقرر ما إذا كان الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون يستحق القتال أم لا. إن الأمر متروك للفلسطينيين لاتخاذ القرار. وإذا نظرت إلى استطلاعات الرأي في فلسطين، فإن شعبية حماس قد زادت بدلاً من أن تتناقص.



كريستيان أمانبور: إنها تنخفض قليلاً، ونحن نسمع الكثير من الناس في غزة الذين سئموا منهم حقًا ويلومونهم أيضًا على جلب هذا الرعب و الجحيم عليهم.



جواد ظريف: هناك مجموعة متنوعة من الآراء في كل مكان، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الشعبية العامة في كل من الضفة الغربية وغزة قد زادت. إذًا، هذه هي الحقائق على الأرض. يتعين على الفلسطينيين أن يقرروا ما إذا كان الأمر يستحق أم لا. ولكن الأمر متروك للمجتمع الدولي لإنهاء هذا، لإنهاء هذه الدائرة المفرغة التي لن تنتهي أبدًا، والتي لن يكون لها منتصر أبدًا، ولن تتمكن إسرائيل أبدًا من الفوز في فترة الحرب هذه. ويجب على نتنياهو أن يدرك ويفهم هذا.



كريستيان أمانبور: إذًا، فإن ما يقولونه (الإسرائيليون) هو أننا لا نملك خيارًا لأن إيران هي الشيطان الأكبر في المنطقة. بعبارة أخرى، تدعم كل هذه المجموعات المدعومة من إيران، سواء كان حزب الله أو الحوثيين أو حماس وما شابه، وأن نهاية الاحتلال حتى لن توقف رغبتكم في "إزالة إسرائيل من الخريطة". هل هذا لا يزال هدف إيران؟



جواد ظريف: إذا انتهى الاحتلال، وإذا كان الفلسطينيون راضين عن الوضع، فلن تتمكن أي كمية من الإقناع من قبل أي شخص من تغيير الوضع ودفعهم إلى القتال. إنهم يقاتلون من أجل حياتهم، ويقاتلون من أجل حريتهم. امنحوهم الحرية، وأعيدوا لهم أرضهم وسترون أن هذا الأمر سينتهي. الآن، لا تنتهج إيران سياسة إبادة. اقتراح إيران للمنطقة هو إجراء استفتاء يسمح للفلسطينيين واليهود والمسيحيين، وكل من يعيش هناك، والمسلمين، وكل من اقتلع من أرضه، بالتصويت وبتحديد مصيرهم. الآن، قد يقول بعض الناس إن هذا يعني دفع اليهود إلى البحر. هل حدث ذلك في جنوب أفريقيا؟ كانوا يقولون نفس الشيء تمامًا. عشت أنا وأنت بما فيه الكفاية لمعرفة أنه في السبعينيات والثمانينيات، كانوا يقولون إنه إذا كان هناك نظام غير عنصري في جنوب إفريقيا، فسيتم إلقاء جميع البيض في البحر، وسيأتي الشيوعيون ويستولون على البلاد. هل هذا ما حدث في جنوب إفريقيا؟ لم يحدث ذلك. لذا فإن سياسات إثارة الخوف التي ينتهجها الصهاينة موجودة ببساطة لمواصلة هذا العمل من الإبادة الجماعية والاحتلال والقمع.



كريستيان أمانبور: في غضون ذلك، منذ أن سحبت إدارة ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوضت عليه أنت وحكومتك مع حكومة أوباما، قطعتم شوطًا كبيرًا وقد تكونون قريبين من القدرة على تحقيق تقدم نووي. قال وزير خارجيتكم، الذي كان نائبك آنذاك، هذا الأسبوع إنه مستعد للدخول في محادثات مرة أخرى بشأن الاتفاق النووي، إذا كانت أطراف أخرى، أعتقد الولايات المتحدة، مستعدة لذلك. هل يمكنك توضيح ذلك؟



جواد ظريف: كما ترين، أعتقد أنك أجبت على سؤالك بنفسك. انسحب ترامب من الاتفاق في ذلك الوقت..



كريستيان أمانبور: لكن بايدن حاول مرة أخرى.



جواد ظريف: لا، بايدن، واصل بايدن سياسة ترامب. لأكون صادقًا معك تمامًا، لا أحب أن أقول ذلك، لكن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير منذ تولى الرئيس بايدن منصبه. لكن النقطة هي: هل أصبحت الولايات المتحدة أكثر أمانًا بفضل انسحاب ترامب من الصفقة؟ كانت إيران ملتزمة بالاتفاق. بناءً على الاستخبارات الأمريكية، لا أصدق ذلك، ولكن بناءً على الاستخبارات الأمريكية، كانت إيران على بعد عام واحد من التقدم الآن، تقول الاستخبارات الأمريكية إن إيران على بعد أيام من التقدم.



كريستيان أمانبور: هل أنتم كذلك؟



جواد ظريف: من تسبب في هذا؟ لا نريد تقدمًا. لا نريد تقدمًا لأننا لا نعتقد أن الأسلحة النووية تصب في مصلحتنا الأمنية وستعمل على تعزيز أمننا. ولكن السؤال هو: إذا كانت الولايات المتحدة تشعر بمزيد من التهديد اليوم، فما هو السبب؟ هل نحن السبب؟ أم أنه انسحاب ترامب؟ ولماذا انسحب ترامب؟ بسبب الضغوط الإسرائيلية، لقد قال ذلك بنفسه. لقد قال نتنياهو في كتابه أن أولويته الأولى كانت دفع الولايات المتحدة للخروج من الصفقة. فهل العالم اليوم أكثر أمانًا مما كان عليه في عام 2015؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى إجابة. الآن، كيف يمكننا العودة إلى الوضع السابق؟ من خلال عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقبول أنها ارتكبت خطأ. أعتقد أن ما قاله وزير خارجيتنا هو شيء يمكن تحقيقه، بشرط أن نفهم أن الولايات المتحدة، وإدارة ترامب، اتخذت خطوة خطيرة للغاية أقنعتها بها إسرائيل.