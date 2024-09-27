وزير الدفاع الأمريكي: الحرب الشاملة ستكون "مدمرة" لكل من لبنان وإسرائيل

في جزء من مقابلة حصرية مع شبكة CNN، حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من العواقب المترتبة على اندلاع حرب شاملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، مشددًا على الحاجة إلى "حل دبلوماسي" في الصراع المتصاعد.

وأجاب أوستن قائلًا: "إن اندلاع حرب شاملة بين حزب الله اللبناني وإسرائيل من شأنه أن يكون مدمرًا لكل من لبنان وإسرائيل. ومرة أخرى، نتوقع أن نرى عددًا من النازحين والضحايا، وهو ما يعادل أو يفوق ما رأيناه في غزة. ومرة أخرى، فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا في رأينا هي بذل جهد دبلوماسي، والتوصل إلى حل دبلوماسي."