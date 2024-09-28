استضاف مذيع شبكة CNN، محلل الشؤون السياسية والسياسات الخارجية في شبكة CNN وفي وكالة أكسيوس، باراك رافيد، وتناول اللقاء أسئلة عدة من بينها السبب الذي دفع إسرائيل للقيام بالضربة الأخيرة على مقر حزب الله اللبناني في هذه اللحظات بالذات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: “إن الأحداث التي شهدناها خلال الأسبوع الماضي في الساعات القليلة الماضية تؤكد أنها لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للشرق الأوسط والعالم”.

وقال باراك إن المسؤولون الإسرائيليون قالوا إنهم يعتقدون أن من كان في المجمع عندما تعرض للهجوم لديه فرصة ضئيلة جدا جدا للبقاء على قيد الحياة. لذا، أعتقد أنه رغم أن الاستخبارات الإسرائيلية لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كان نصرالله قد قُتل أو ما هو مصيره، ولكن المحلل السياسي باراك يعتقد أن الإسرائيليين لديهم، تقييم قوي للغاية بأنه أُصيب في هذه الضربة ومن المرجح أنه قُتل.

وأجاب باراك بسؤال عن السبب الذي دفع إسرائيل إلى شن الهجوم في هذه اللحظة، قائلًا : "لقد اتُخذ القرار يوم الأربعاء، القرار من حيث المبدأ، عندما عقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا قبل سفره إلى نيويورك، وكان القرار هناك هو القضاء على نصرالله، لكنهم كانوا بحاجة إلى فرصة عملياتية ولم تأت هذه الفرصة العملياتية إلا اليوم."