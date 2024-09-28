كيف عرفت إسرائيل موقع حسن نصرالله؟ شاهد ما قاله عقيد متقاعد لـCNN

أكد حزب الله مقتل زعيمه حسن نصرالله، بعد أن أعلنت إسرائيل مقتله في غارة جوية على بيروت بلبنان، الجمعة. وتحدث العقيد المتقاعد سيدريك ليتون مع CNN، حول كيف عرفت إسرائيل موقع نصرالله.

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شاهد كيف وصفت صحفية في CNN لحظة الغارة الإسرائيلية على بيروت الجمعة