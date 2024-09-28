إليكم من قد يخلف حسن نصرالله كزعيم جديد لحزب الله

بعد اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله، ليس من الواضح تمامًا من هو التالي في الترتيب لخلافته كزعيم للحزب، خاصة وأن إسرائيل قتلت عدة مستويات من التسلسل الهرمي للجماعة.

ويقول كبير مراسلي شبكة CNN الدوليين، بن ويدمان إن هناك احتمالين: نائب حسن نصرالله نعيم قاسم أو المسؤول الكبير في الحزب هاشم صفي الدين.

وأضاف: "لكن في هذه المرحلة، بالنظر إلى الضربات التي تلقاها حزب الله منذ 30 يوليو، عندما قُتل فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار، ما ندركه هو أن المنظمة تعاني بوضوح في الوقت الحالي. وربما تكون أولويتهم في الوقت الحالي هي النجاة، والبقاء على قيد الحياة لمواصلة القتال في يوم آخر".