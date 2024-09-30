تحدث رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، إيهود أولمرت، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، تطرقا فيها إلى احتمال قيام حرب إسرائيلية شاملة ضد حزب الله والتوغل البري المحتمل، وما إذا كان هذا القرار الصحيح لاستعادة الأمن نظرًا إلى نتائج حرب عام 2006.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

بيكي أندرسون: كان إيهود أولمرت رئيس وزراء إسرائيل وقت غزوها (لبنان) عام 2006. وهو ينضم إلينا الآن. أريد أن أقضي بعض الوقت معك في التفكير فيما حدث في عام 2006 والدروس المستفادة. ولكن حددت إسرائيل اليوم إعادة سكان الشمال إلى منازلهم كهدف لهذه الحرب. هل تعتقد أن الإجراء اليوم، واغتيال زعيم حزب الله والعديد من قادته، واحتمال قيام حرب شاملة على حزب الله باستخدام القوات البرية، إذا اتُّخذ القرار، هو الإجراء الصحيح لاستعادة الأمن، يا سيدي؟



إيهود أولمرت: حسنًا، أعتقد أن الضربات ضد حزب الله ونصرالله والقادة الآخرين كانت حتمية. لقد بدأوا الحرب في الثامن من أكتوبر دون أي استفزاز. لقد أوضحوا منذ البداية أنهم لا يحملون أي ضغينة ضدنا، إنهم يريدون فقط مساعدة حماس. كانوا يطلقون الصواريخ - ربما في بعض الأحيان بمعدل 300 صاروخ يوميًا لفترة طويلة - وأجبروا أكثر من 80 ألفًا من السكان الإسرائيليين في الشمال على النزوح بعيدًا عن منازلهم. لذا كان الأمر حتميًا. كان علينا أن نرد، كان علينا أن نمد يدنا، وأن نحاول تغيير التوازن. ولكن إذا سألتني عما إذا كان هذا يغير قواعد اللعبة بمعنى أنه يمكن أن يحل جميع المشاكل بشكل شامل ويخلق وضعًا جديدًا تمامًا في لبنان؟ لا أعتقد ذلك. أتمنى بالمناسبة، ربما خلافًا لحكمك السابق، أن تكون نتيجة هذه الحرب مماثلة لتلك التي كانت في عام 2006. لمدة 17 عامًا، لم تكن هناك رصاصة واحدة من عبر الحدود من لبنان إلى دولة إسرائيل. يا لها من نتيجة عظيمة لو كان لدينا وضع مماثل الآن، أنه لـ17 عامًا، لن يكون هناك أي تهديد من حزب الله لدولة إسرائيل. لكنني لا أعتقد أن هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن. السؤال هو، وأعتقد أن ما يهمك هو، ما إذا كنا سنبدأ الآن عملية برية، وما هي النتيجة المحتملة لهذه العملية البرية؟ بصراحة لا أعتقد أن العملية البرية هي الحل للمشكلة. أعتقد أن العملية البرية قد تستغل ضعف حزب الله الآن والفوضى التي حدثت نتيجة لاستهداف نصرالله والآخرين وكذلك كل الأحداث التي وقعت قبل العملية، أجهزة البيجر والووكي توكي، كانت تهدف إلى القضاء على بعض القادة الآخرين، سواء تحملت إسرائيل المسؤولية أم لا. لكن هذا حدث وأضعف حزب الله. قد يكون هذا هو الوقت المناسب لبذل جهود متضافرة من جانب الحكومة اللبنانية ودولة إسرائيل وأمريكا وفرنسا لبناء القوة العسكرية للجيش اللبناني للضغط على حزب الله داخل لبنان، ومواقعه وقدراته العسكرية داخل لبنان، وهو ما ينبغي لنا أن نفعله بالتنسيق مع دولة إسرائيل وباتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.



بيكي أندرسون: حسنًا، السيد أولمرت، بكل احترام، فأنت تعلم مدى ضعف الجيش اللبناني. لذا على المدى الطويل، قد يكون هذا خيارًا. هذا ليس خيارًا الآن. لا توجد طريقة يمكن من خلالها تعزيز الجيش اللبناني بقدرات كافية في أي وقت قريب. انظر، منتقدو نتنياهو هنا وفي الخارج يقولون إنه يحاول إطالة أمد الحرب إلى الأبد، وأنا أعلم أنك كنت من أشد المنتقدين له من أجل الحفاظ على تحالفه اليميني المتطرف، ولكن كثيرين آخرين يدعمون قراره بملاحقة حسن نصرالله وقادته والحفاظ على هذا الزخم. أنت لا توافق على أن هذا هو المكان الذي ينبغي له أن يسلكه من هنا فصاعداً. ما هو البديل في هذه المرحلة؟ أعني أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته الولايات المتحدة وفرنسا لم يسفر عن أي نتيجة حتى الآن. لا يبدو أن الحل الدبلوماسي في متناول رئيس الوزراء الإسرائيلي في هذه المرحلة.



إيهود أولمرت: لا يوجد حل للحرب في الشمال أو الجنوب سيكون مقبولاً لدى رئيس وزراء إسرائيل. لذا، لقد كنت في موقف مريح للغاية إذا سألتني، ما رأيك في رئيس وزراء إسرائيل؟ لكنني لا أريد أن أشرح الأمر الآن لأن هذا ليس ما أريد قوله. ما أريد قوله هو: علينا وقف الحرب في الجنوب، وأعتقد أننا حققنا الأهداف التي حددناها والتي يمكننا تحقيقها في الجنوب. ولا يوجد شيء أكثر يستحق تكلفة القتال في الجنوب، وبشكل خاص الخطر على حياة الرهائن، الذين ما زالوا على قيد الحياة، والذين ربما أعدناهم كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في الجنوب والخروج. ما نحتاج إلى القيام به في الشمال هو أننا بحاجة إلى إنشاء منصة معينة بالتعاون مع فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة وقوة دولية قوية مختلفة عن القوة الموجودة الآن في جنوب لبنان - وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية - والتي ستقوم بحل جميع القضايا العالقة بيننا وبين اللبنانيين حول خط الحدود ومزارع شبعا، وهي قضايا ثانوية يمكن حلها، كما أعتقد، وتأسيس عملية معينة تسمح بتحريك حزب الله الضعيف والمدمر، وليس حزب الله الذي كان موجودًا قبل عام، ليس بعد التأثير الرهيب الذي تعرض له مع كل الأحداث التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية، نقلهم بعيداً عن نهر الليطاني في الشمال. لن يحل هذا كل القضايا، لكنه سيفتح المجال أمام بناء القوى السياسية والقوى العسكرية اللازمة داخل لبنان، والتي قد تغير التوازن هناك. لكن في الوقت الحالي، سيسمح بإعادة مواطني الشمال إلى حيث يعيشون. هذا شيء تسألون عنه، ما إذا كان نتنياهو يوافق عليه. هل تتساءلون ما إذا كان نتنياهو مستعداً لإنهاء العمليات العسكرية في الجنوب والعمليات العسكرية في الشمال والجلوس والبدء في التفكير؟ هذا وراءه. لا أعتقد أنه لا يريد ذلك. لا أعتقد أنه قادر على ذلك. لا أعتقد أنه مستعد بعد لمواجهة كل التحديات الأخرى التي تنتظره، واختتام الحرب. ( صوت يتقطع) لبنان، وأفضّل ألا أفكر حتى في العواقب المحتملة التي قد تترتب على ذلك.