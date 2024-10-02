تحدثت محللة الأمن القومي بشبكة CNN، بيث سانر، حول الهجوم الذي شنته إيران، مساء الثلاثاء، وعن الرد الإسرائيلي المتوقع.

قالت سانر: "إننا نمر الآن بلحظة فاصلة في الشرق الأوسط. ورغم أننا لا نستطيع أن ننظر إلى المستقبل البعيد، فإننا نستطيع أن ننظر إلى الأيام القليلة المقبلة على الأقل، ونعرف على وجه اليقين أن إسرائيل سوف ترد بكل تأكيد. وسوف ترد إسرائيل بشكل غير متناسب، وهذا يعني أنها سوف تفعل بإيران أكثر مما فعلته بها بالفعل".

وأضافت: "وما رأيناه اليوم من جانب إيران كان بمثابة جهد لردع إسرائيل وإظهار قوتها وتحذيرها. إما أنهم أخطأوا في حساباتهم أو أنهم يدركون أن هذه مجرد دورة سوف يضطرون إلى المرور بها. إن القدرة على تحمل الضربات جزء من عقيدتهم".

وتابعت: "وأنا أتوقع أن إيران تدرك أنها إذا فعلت ذلك اليوم، فإن إسرائيل سوف ترد بكل تأكيد. ثم يصبح السؤال الآن: هل تستطيع إيران تحمل تلك الضربة؟ هل تستطيع تحملها والقيام بشيء بسيط؟ أم أنها سوف تنتقل إلى مستوى آخر؟"