قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، إن إسرائيل لديها "حاجة ملحة للرد" على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه يحذر من أن "إسرائيل لا تستطيع إعادة ترتيب الشرق الأوسط بمفردها".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: أهلا بك مرة أخرى في برنامجنا، يا رئيس الوزراء. أود أن أسألك: ما هي خيارات إسرائيل الآن؟ ما الذي كنت ستفكر فيه إن كنت لا تزال في منصبك؟



إيهود باراك: أُفضّل أن أحاول شرح الخيارات، وليس ما كنت سأفعله لو كنت رئيسًا للوزراء. أعتقد أن إسرائيل لديها حاجة ملحة للرد، لم تعان أي دولة حديثة مرتين خلال عدة أشهر، في منتصف أبريل والآن (في أكتوبر)، وابلًا من 200 صاروخ باليستي موجه إلى أراضيها. لذا سيكون هناك رد إسرائيلي. ربما يستغرق الأمر عدة أيام، وربما هناك حاجة للتنسيق مع الدول المجاورة. لا يمكننا الوصول إلى إيران دون دولتين مجاورتين أخريين، ومع انتشار الولايات المتحدة بكثافة من أجل دعمنا دفاعيًا. لذا، أعتقد أن الفكرة قد تأتي، انظر إلى اليمنيين، الحوثيين، إنهم على نفس مسافة طهران تقريبًا عن إسرائيل. لقد شنت القوات الجوية الإسرائيلية ضربات مرتين في الأشهر الأخيرة أو نحو ذلك، ودائمًا ما تكون صور مثل ميناء رئيسي أو مصافي نفط أو محطات طاقة عامة. هذه الأهداف الأكثر شعبية في إيران، إيران حساسة، إنها اقتصادية، لقد ألحقت بهم أذىً مؤلمًا ويمكننا فعل ذلك، يمكننا فعل ذلك أكثر من مرة. هذا بشكل أساسي. أعتقد أن التحفظ الذي أثاره بايدن بشأن خطة ضرب المواقع العسكرية والنووية سيتم أخذه في الاعتبار. لكن لا يمكنني أن أخبرك أن إسرائيل لن تحاول ضرب أو لمس هذه العناصر أيضًا. وبشكل أساسي، أعتقد أن الإيرانيين سيستمرون في القيام بذلك، لكنهم اختاروا استراتيجية تم تطويرها لمدة 15 عامًا، حلقة من النار حول إسرائيل لتغطية المسافة من إسرائيل. لديهم حماس في الجنوب، وحزب الله في الشمال، وربما نوع آخر من الميليشيات، الميليشيات العراقية، الحوثيون، وحتى خلايا معينة في الضفة الغربية. لذا، فإن كل هذه الحلقة سوف يتم تفعيلها على الأرجح.



كريستيان أمانبور: حسنًا. دعني أتناول أمرين فقط. هل تعتقد أنكم بحاجة إلى التصعيد لخفض التصعيد؟ أعتقد أن ما يقوله الجميع: يا إلهي، علينا أن نحاول خفض التصعيد. ولكن من الجانب الإسرائيلي، لا توجد فكرة عن خفض التصعيد في الواقع، وإنما التصعيد. هل تعتقد أن هذا مطروح على الطاولة؟ لا أحد يتطلع في بلدكم إلى خفض التصعيد، صحيح؟



إيهود باراك: أعتقد أن 200 صاروخ من بلد مجاور، على بعد 1300 ميل منك، سقطت على العاصمة البريطانية أو المملكة المتحدة، فإن الحكومة البريطانية سوف ترد على الفور بقوة شديدة، وأي حكومة أخرى سوف تفعل الشيء نفسه. لذا فنحن لا نصعد الأمور، بل نرد على شيء لا يمكن تفادي الرد عليه. ونظرًا لأنني لا أعتقد أننا نستطيع تحمل إنفاق 200 صاروخ على إيران، فسوف نضطر إلى إرسال قواتنا الجوية المتفوقة، والتي يمكنها القيام بالمهمة كما أثبتت ذلك في اليمن ذات الظروف المختلفة إلى حد ما.



كريستيان أمانبور: حسنًا، دعني أسألك. هل أنت مندهش؟ وكيف تقيم - بصفتك رئيسًا عسكريًا سابقًا - فشل الصواريخ الإيرانية في إحداث الضرر الذي… لا أعرف ما إذا كانت تريد إحداثه أم لا، لكن كيف تقيم الأمر؟ هل الأسلحة عديمة الفائدة؟ هل هي غير كفؤة؟ هل هذا فقط لأن إسرائيل لديها نظام دفاع جوي متطور للغاية، بالإضافة إلى حلفاء متطورين يساعدون؟ كيف تقيم ذلك؟



إيهود باراك: نحن نعمل منذ أكثر من 30 عامًا الآن وخاصة في السنوات العشرين الماضية على ما نسميه نظامًا مضادًا للصواريخ متعدد الطبقات من جميع الأنواع، بدءًا من القبة الحديدية للمدى الأدنى، ومقلاع داوود للمدى المتوسط ​​والصواريخ المجنحة والصواريخ المجنحة العملاقة، وما هنالك من أنواع اعتراض الصواريخ من الفضاء الخارجي. نحن مدعومون في تحديد التهديدات من قبل الأمريكيين، وحتى من قبل حكومة الولايات المتحدة، وحكومة المملكة المتحدة في تحديد ما يحدث في اعتراض الصواريخ. معظم العبء تم توجيهه هذه المرة على الدفاع الجوي الإسرائيلي، وقد فعلنا ذلك بنجاح كبير جدًا. لذا، فإنها ليست بلا فائدة لكنها مكلفة حتى بالنسبة لإيران.



كريستيان أمانبور: نعم. لقد سمعت رئيس وزرائكم يتحدث عن تغيير النظام. لقد سمعتم رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، بوضوح شديد الليلة الماضية، يقول لشبكة CNN إن إسرائيل لديها أعظم فرصة لها منذ 50 عامًا لتغيير وجه الشرق الأوسط. يتعين علينا أن نتحرك الآن لتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومنشآته المركزية للطاقة، وشل هذا النظام الإرهابي بشكل قاتل. لدينا المبرر. لدينا الأدوات. هناك أوقات يطرق فيها التاريخ بابنا، ويجب علينا أن نفتحه. يجب ألا نضيع هذه الفرصة. هل تؤيد تغيير النظام؟ هل تعتقد أن الحكومة يجب أن تحاول ذلك؟ حكومتكم.



إيهود باراك: يا إلهي، أود أن أرى تغيير النظام. الشعب الإيراني شعب عظيم. لقد عانى بشدة من آية الله على رأس السلطة. لكنني ربما أكبر سنًا وربما أكثر واقعية قليلاً من بينيت. إنه رجل عظيم وأتمنى له كل النجاح حتى في الجولات القادمة. لكنني أعتقد أنه إذا رأيتم نتنياهو في الأمم المتحدة مع هاتين الخريطتين، تحالف النعمة، أعتقد أنه من أجل القيام بمحاولة كاملة النطاق لتغيير الشرق الأوسط، فنحن بحاجة إلى كل تحالفات النعمة حولنا، بقيادة الولايات المتحدة، مع وجود الأنظمة الأوتوقراطية السنية حولنا. إسرائيل، وبدعم من أوروبا الغربية أو الاتحاد الأوروبي ودول ذات تفكير مماثل في أمريكا الشمالية في الشرق الأقصى، نحن بحاجة إلى هذا التحالف الواسع المعتدل الذي اقترحه بايدن قبل 11 شهرًا وأُثير مرارًا وتكرارًا. إنه شيء اقترحته مؤسستنا العسكرية والدفاعية على نتنياهو طوال الطريق، ولأسباب يحتفظ بها نتنياهو نوعًا ما - فهي غير موضحة بالكامل - فقد رفضه طوال الوقت، باستثناء خطابه في الأمم المتحدة. هذه هي الطريقة. إسرائيل قوية جدًا، ولا تستطيع إسرائيل إعادة ترتيب الشرق الأوسط بمفردها. نحن بحاجة إلى هذا التحالف ليكون معنا ويحتاج إلى الثقة، ويحتاج إلى بناء الثقة، ويحتاج إلى عملية تنسيق وتعاون. حتى الهجوم الصاروخي فشل بمساعدة هذا التحالف الفعلي تحت السطح، لكننا بحاجة إليهم في العلن.