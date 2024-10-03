علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، على تصريحات نفتالي بينيت بشأن "أعظم فرصة لدى إسرائيل لـتغيير وجه الشرق الأوسط"، قائلًا إنه يود رؤية تغيير النظام في إيران، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل - رغم قوتها - "لا تستطيع إعادة ترتيب الشرق الأوسط بمفردها".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:



كريستيان أمانبور: دعني أسألك. هل أنت مندهش؟ وكيف تقيم - بصفتك رئيسًا عسكريًا سابقًا - فشل الصواريخ الإيرانية في إحداث الضرر الذي… لا أعرف ما إذا كانت تريد إحداثه أم لا، لكن كيف تقيم الأمر؟ هل الأسلحة عديمة الفائدة؟ هل هي غير كفؤة؟ هل هذا فقط لأن إسرائيل لديها نظام دفاع جوي متطور للغاية، بالإضافة إلى حلفاء متطورين يساعدون؟ كيف تقيم ذلك؟



إيهود باراك: نحن نعمل منذ أكثر من 30 عامًا الآن وخاصة في السنوات العشرين الماضية على ما نسميه نظامًا مضادًا للصواريخ متعدد الطبقات من جميع الأنواع، بدءًا من القبة الحديدية للمدى الأدنى، ومقلاع داوود للمدى المتوسط ​​والصواريخ المجنحة والصواريخ المجنحة العملاقة، وما هنالك من أنواع اعتراض الصواريخ من الفضاء الخارجي. نحن مدعومون في تحديد التهديدات من قبل الأمريكيين، وحتى من قبل حكومة الولايات المتحدة، وحكومة المملكة المتحدة في تحديد ما يحدث في اعتراض الصواريخ. معظم العبء تم توجيهه هذه المرة على الدفاع الجوي الإسرائيلي، وقد فعلنا ذلك بنجاح كبير جدًا. لذا، فإنها ليست بلا فائدة لكنها مكلفة حتى بالنسبة لإيران.



كريستيان أمانبور: نعم. لقد سمعت رئيس وزرائكم يتحدث عن تغيير النظام. لقد سمعتم رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بينيت، بوضوح شديد الليلة الماضية، يقول لشبكة CNN إن إسرائيل لديها أعظم فرصة لها منذ 50 عامًا لتغيير وجه الشرق الأوسط. يتعين علينا أن نتحرك الآن لتدمير البرنامج النووي الإيراني، ومنشآته المركزية للطاقة، وشل هذا النظام الإرهابي بشكل قاتل. لدينا المبرر. لدينا الأدوات. هناك أوقات يطرق فيها التاريخ بابنا، ويجب علينا أن نفتحه. يجب ألا نضيع هذه الفرصة. هل تؤيد تغيير النظام؟ هل تعتقد أن الحكومة يجب أن تحاول ذلك؟ حكومتكم.



إيهود باراك: يا إلهي، أود أن أرى تغيير النظام. الشعب الإيراني شعب عظيم. لقد عانى بشدة من آية الله على رأس السلطة. لكنني ربما أكبر سنًا وربما أكثر واقعية قليلاً من بينيت. إنه رجل عظيم وأتمنى له كل النجاح حتى في الجولات القادمة. لكنني أعتقد أنه إذا رأيتم نتنياهو في الأمم المتحدة مع هاتين الخريطتين، تحالف النعمة، أعتقد أنه من أجل القيام بمحاولة كاملة النطاق لتغيير الشرق الأوسط، فنحن بحاجة إلى كل تحالفات النعمة حولنا، بقيادة الولايات المتحدة، مع وجود الأنظمة الأوتوقراطية السنية حولنا. إسرائيل، وبدعم من أوروبا الغربية أو الاتحاد الأوروبي ودول ذات تفكير مماثل في أمريكا الشمالية في الشرق الأقصى، نحن بحاجة إلى هذا التحالف الواسع المعتدل الذي اقترحه بايدن قبل 11 شهرًا وأُثير مرارًا وتكرارًا. إنه شيء اقترحته مؤسستنا العسكرية والدفاعية على نتنياهو طوال الطريق، ولأسباب يحتفظ بها نتنياهو نوعًا ما - فهي غير موضحة بالكامل - فقد رفضه طوال الوقت، باستثناء خطابه في الأمم المتحدة. هذه هي الطريقة. إسرائيل قوية جدًا، ولا تستطيع إسرائيل إعادة ترتيب الشرق الأوسط بمفردها. نحن بحاجة إلى هذا التحالف ليكون معنا ويحتاج إلى الثقة، ويحتاج إلى بناء الثقة، ويحتاج إلى عملية تنسيق وتعاون. حتى الهجوم الصاروخي فشل بمساعدة هذا التحالف الفعلي تحت السطح، لكننا بحاجة إليهم في العلن.