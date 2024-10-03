قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، إن زعيم حزب الله السابق، حسن نصرالله، وافق على مقترح الرئيسين الأمريكي والفرنسي لوقف لإطلاق النار قبل يوم من اغتياله، مؤكدًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق أيضًا على المقترح.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: وزير الخارجية. أهلاً بك مرة أخرى في البرنامج.



عبدالله بوحبيب: شكرا لك.



كريستيان أمانبور: لقد وصلت الأمور إلى أزمة كبرى في بلدك منذ آخر مرة تحدثنا فيها. أريد أن أسألك، أنت في الولايات المتحدة الآن، وتعلم أن العديد من مسؤولي الإدارة يتفقون مع التوغل البري الإسرائيلي في بلدكم. ما رأيك في ذلك وأنت في واشنطن تحاول الحصول على الدعم لوقف إطلاق النار؟



عبدالله بوحبيب: حسنًا، لقد اتفقوا أيضًا على بيان بايدن وماكرون الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، والذي يدعو أيضًا إلى تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا. ثم سيذهب السيد هوكشتين إلى لبنان ويتفاوض على وقف إطلاق النار، حسنًا. وأخبرونا أن السيد نتنياهو وافق على هذا الأمر، وحصلنا أيضًا على موافقة حزب الله على الأمر، وأنت تعلمين ما حدث منذ ذلك الحين. كان ذلك اليوم الذي التقيناك فيه في نيويورك.



كريستيان أمانبور: أعلم، وكنت تتحدث عن الذهاب إلى مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق النار هذا. وبعد 24 ساعة فقط، اُغتيل زعيم حزب الله. هل تقول إن حسن نصرالله وافق على وقف إطلاق النار قبل لحظات من اغتياله؟



عبدالله بوحبيب: لقد وافق، نعم. لقد وافقنا تمامًا. لبنان وافق على وقف إطلاق النار بالتشاور مع حزب الله. لقد تشاور السيد بري مع حزب الله، وأبلغنا الأمريكيين والفرنسيين بما حدث. أخبرونا أن السيد نتنياهو وافق أيضًا على البيان الذي أصدره الرئيسان.



كريستيان أمانبور: حسنًا، كما تعلم، كان السيد نتنياهو أيضًا في نيويورك في ذلك الوقت، وقال علنًا إنه على الجيش الإسرائيلي الاستمرار في القتال، ثم أمر باغتيال واستهداف المقر الذي قتل نصرالله. لذا، بالنظر إلى كل ذلك، أعني، من الذي تثقون به إذا كانت أقوى دولة في العالم، الولايات المتحدة، يبدو أنها لا تملك أي نفوذ أو نفوذ ضئيل للغاية بعد أن قالت علنًا إنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار؟



عبدالله بوحبيب: لا أعتقد أن لدينا بديلًا. نحن بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة. سواء حصلنا عليها أم لا، لسنا متأكدين بعد. لكن الولايات المتحدة مهمة للغاية وحيوية لوقف إطلاق النار. إذا كان سيحدث ذلك، فإن الولايات المتحدة مهمة دائمًا في هذا الصدد.

