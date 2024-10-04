عمان، الأردن (CNN)-- انتهت تجهيزات أول مستشفى ميداني مخصص للنساء والولادة والخدج، ليجد طريقه إلى قطاع غزة خلال الأيام القادمة، بحسب ما أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، على أن تتم إقامته إلى جانب المستشفى الميداني الأردني في منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال مدير الخدمات الطبية الملكية الأردنية، العميد يوسف زريقات، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إن هناك 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع بحاجة إلى عناية خاصة، في الوقت الذي خرجت معظم المستشفيات في القطاع عن العمل.

وبين زريقات أن الكوادر الطبية التي ستدير المستشفى، هي من الخدمات الملكية وعددهم الإجمالي 82 من مختلف الاختصاصات الطبية والتمريضية، بينهم 55 من الكوادر النسائية، مشيرا إلى أنه سيقام بجانب المستشفى الرئيسي الميداني في خان يونس.

وأشرفت على تجهيز المستشفى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع مؤسسة Pious Projects of America .

وقال مدير المستشفى الجديد المقدم الطبيب أحمد دويكات، إن المستشفى يشتمل على غرفة عمليات رئيسية مجهزة، و3 غرف للولادة الطبيعية و30 سريرا لحالات ما بعد الولادة و لأمراض النساء والعمليات النسائية وكذلك حاضنات للأطفال الخدّج إضافة إلى عيادتين نسائيتين منفصلتين لمتابعة الحمل والأمراض النسائية.

وأوضح دويكات لموقع CNN بالعربية بالقول: "يضم المستشفى أيضا أقساما تدعيمية أخرى مثل المختبر والصيدلية"، فيما أشار إلى أنه من المتوقع تشغيله في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، باختصاصاته المتنوعة مابين أمراض النساء والولادة والخدج والأطفال والتخدير .

وأضاف: "سنقوم نحن أطباء النسائية بإجراء العمليات القيصرية المبرمجة، وإجراء العمليات القيصرية الطارئة وسنقوم أيضا بعمليات النسائية مثل استئصال الرحم واستئصال الألياف والأورام النسائية وأكياس المبايض".

ويضم المستشفى 5 أسرة إنعاش و 10 حاضنات في قسم الخدج، ملحقة جميعها بكل اللوازم من منامات وإطعام ووحدات ومكملات أخرى ووحدة طاقة شمسية تدعم المستشفى في الأوقات العادية وخلال انقطاع الكهرباء.

إلى ذلك، قالت المستشارة والقابلة القانونية لينا محمود علي، لموقع CNN بالعربية، إن "قسم الولادة يضم 4 غرف ولادة للولادات الطبيعية والقيصرية، 3 غرف منها للولادات الطبيعية وغرفة للعمليات القيصرية، إضافة إلى 3 غرف ولادة تضم 30 سريرا للسيدات مابعد الولادة ".

وتأتي هذه المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات الملكية الطبية ، لإسناد السكان في قطاع غزة صحيا وطبيا، حيث تم إطلاق عيادتين متنقلتين لتركيب الأطراف الصناعية في القطاع قبل نحو شهر، عدا عن إقامة مستشفى ميداني في خان يونس منذ بدء الحرب في القطاع، ليعملا إلى جانب المستشفى الميداني الأردني شمالي القطاع.