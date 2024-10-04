تحدثت مذيعة CNN، إيرين بورنيت، مع المقدم المتقاعد جوناثان كونريكوس، المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي، حول الخرائط التي قدمها والتي يعتقد أنها تظهر أهدافًا محتملة في إيران قد تستهدفها إسرائيل- وكيف قد تكون إيران قادرة على الدفاع عن تلك الأهداف.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

إيرين بورنيت: أعلم أن لديك بعض الخرائط لما تعتقد أنه يمكن أن يحدث بالضبط هنا في الساعات القادمة، حيث يمكن لإسرائيل أن تختار أن تضرب. أين ستضرب أولًا؟



جوناثان كونريكوس: أولاً وقبل كل شيء، كما نقول، أعتقد أنها مسألة متى وأين ومدى القوة وبأي ترتيب؟ الخرائط التي نراها تعتمد على الخبراء في (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) "FDD" بهنام بن طالبلو وأندريا ستريكر وسعيد قاسمي نجاد ومارك دوبوفيتز بجانب فريق الاستخبارات البصرية في "FDD". ما قمنا به هو تحليل البنية التحتية العسكرية التي تمتلكها إيران، والتي من المحتمل أن تكون الهدف الأول لهجوم إسرائيلي. هناك أسس محددة حيث أن التقييم هو أن معظم الصواريخ، 180 صاروخًا التي..



إيرين بورنيت: أُطلقت الثلاثاء هنا؟



جوناثان كونريكوس: بالضبط، تم إطلاقها من قواعد محددة في إيران تجاه إسرائيل. تلك هي قواعد أراك وأصفهان والإمام علي. وأعتقد أنه من العدل أن نفترض أنه ستكون هناك مشكلة ما في ضرب هذه الأهداف أولًا، لأنها القواعد التي ضربوا منها. من المهم أن نذكر أن الإيرانيين لديهم دفاعات جوية، وفي أي سيناريو مستقبلي، سترغب إسرائيل في التعامل مع هذه الدفاعات الجوية من أجل تسهيل هجمات أخرى.



إيرين بورنيت: هل هم واثقون في قدرتهم على القيام بذلك؟ لأن ما لا تريدون حدوثه هو ما حدث مع الإيرانيين، أليس كذلك؟ لقد مرت الكثير من الصواريخ ولكنها لم تصب الأهداف، ولم تحدث دمارًا هائلاً في كل مكان. لا تستطيع إسرائيل تحمل هذه النتيجة.



جوناثان كونريكوس: لا، هذه ليست الطريقة التي تعمل بها إسرائيل، وهذا أيضًا أحد الاختلافات بين امتلاك طائرة مع طيار وقدرات الجيل الخامس مقابل صاروخ يتم إطلاقه من مئات الكيلومترات ولديه قدرة محدودة فقط على تحديد الضربة فعليًا. عندما يكون هناك طيار في قمرة القيادة، ومعلومات استخباراتية جيدة جدًا، فإن فرصة الضربة تكون أعلى بكثير.



إيرين بورنيت: حسنًا، لقد تحدثت عن تلك المواقع الثلاثة التي أُطلقت منها الصواريخ والتي تعتقد أنه من المقرر أن يتم توجيه ضربات إليها بالتأكيد. الرئيس بايدن، لقد سمعنا منه منذ قليل أنه منفتح على توجيه ضربات إلى منشآت النفط. يعتقد البعض أن هذا تصعيد عميق. لكنني أعلم أنك تعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون مطروحًا على الطاولة، وقد مررت ببنية تحتية محددة تعتقد أنهم سيستهدفونها ، إذا كنت في مجلس الوزراء الإسرائيلي لشؤون الحرب الآن.



جوناثان كونريكوس: نعم، أعني، ما نتحدث عنه هو أن هناك نحو 14 مصفاة نفط رئيسية ومواقع مرتبطة بالنفط منتشرة في جميع أنحاء إيران. بعضها، أو أغلبها بالطبع، على طول البحر، حيث يتم تصدير النفط منها. كثير من الناس على دراية بخارج، وهي في الجزء الغربي من الساحل. بالطبع، هناك بندر عباس والعديد من المواقع الأخرى التي تشكل أهمية حيوية لاقتصاد الجمهورية الإسلامية. لكن إذا نظرت إلى طهران، يمكنك أن تري وفرة حقيقية من الأهداف المهمة للنظام. نحن نتحدث عن مكتب المرشد الأعلى، حيث يدير إيران منه. وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات والأمن، حيث يمارسون القمع الداخلي والعمليات الخارجية. الحرس الثوري الإسلامي والعديد من المواقع الأخرى. لذلك، سأنظر بقوة إلى طهران.



إيرين بورنيت: لكن إذا استهدفت المكان الذي يدير منه المرشد الأعلى أعماله في البلاد، إذا ضربت إسرائيل ذلك، كثيرون يسمعون ذلك ويقولون: حسنًا، هذا شيء جديد تمامًا. هل تطلعونهم مسبقًا للتأكد من أنه ليس هناك؟ كيف تقترح القيام بأمر كهذا؟



جوناثان كونريكوس: نعم. الأمر يعتمد كثيرًا على ما تريد إسرائيل تحقيقه، وما هي الاستراتيجية التي تتبعها، وما هي النتيجة النهائية. إذا كانت إسرائيل تريد فقط توجيه ضربة عسكرية شديدة لإيران، فإن الشريحة الأولى التي تحدثنا عنها عن الأهداف العسكرية ستبعث الرسالة. إذا أرادت إسرائيل الذهاب إلى أبعد من ذلك، ويقول كثيرون إن هذه هي أفضل فرصة لإسرائيل..



إيرين بورنيت: نعم، يقولون استهدفوا المنشآت النووية.



جوناثان كونريكوس: استهدفوا المنشآت النووية أو النظام، وقد جمعت إسرائيل قدراً كبيراً من المعلومات الاستخباراتية على مر السنين. أعتقد أن هناك فهمًا جيدًا جدًا لأماكن الأهداف. فيما يتعلق بالمواقع النووية، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء مع المواقع النووية. لأنه إذا كانت إسرائيل… هناك الكثير من المواقع هناك، هناك حوالي 15 موقعًا، ولكن هناك 4 مواقع محددة جديدة وقد تكون أكثر ارتباطًا بالتسليح. يشير الخبراء الأجانب إلى أن لديهم ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع 15 قنبلة، لذا فهو نوع من السيف ذي الحدين، ولكن في النهاية، حيث نحن حقًا الآن، يمكن أن يحدث هذا في غضون أيام، وأعتقد أن هناك الكثير من الأهداف، سوف نرى ما تقرر إسرائيل فعله.