تتحدث باولا هانكوكس من شبكة CNN عن غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في غزة.. حيث تزعم إسرائيل أن حماس تستخدم المدارس كمركز قيادة وسيطرة والمدنيين كدروع بشرية، وهو تكتيك نفته حركة حماس.

تعرضت العديد من المدارس التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين لضربات جوية إسرائيلية هذا الأسبوع، ومعظمهم من الأطفال، من مدرسة الأونروا في النصيرات، وسط غزة. وقد تحولت أماكن التعلم إلى ملاذات طال انتظارها والتي أصبحت مقبرة لبعض الناس.

يقول بعض الجرحى إنهم حاولوا العودة إلى منازلهم في شمال غزة عندما رأوا الصواريخ الإيرانية تحلق فوقهم، الثلاثاء. بينما يقول الجيش الإسرائيلي إن عشرات المشتبه بهم تحركوا نحو القوات، وشكلوا تهديداً مباشراً، ففتحوا النار. لقد قتل أكثر من 50 شخصًا في خان يونس ليلة الثلاثاء فيما وصف بأنه توغل إسرائيلي.

صرح الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN أنه يستهدف نشطاء حماس في المنطقة وألقى باللوم على المجموعة لتغلغلها بين سكان غزة.

ومن بين الأشخاص جدة كانت تحتضن جثة حفيدتها البالغة من العمر 11 شهرا والتي قتلت أثناء تواجدها في ملجأ في مدرسة، حيث قالت الجدة: "لقد ولدت أثناء الحرب و”استشهدت” أثناء الحرب".