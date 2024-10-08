تتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد مرور عام على هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس في إسرائيل.

ومن بين ما يقرب من 42 ألف قتيل في غزة، أكثر من ثلث القتلى من الأطفال. ولا تشمل هذه الأرقام المفقودين أو المدفونين تحت الأنقاض. البيانات مذهلة حتى أنها دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى وصف غزة بأنها مقبرة للأطفال.

وقد حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 8 آلاف طفل تم تشخيصهم وعلاجهم من سوء التغذية الحاد. والإمدادات الطبية نادرة أيضًا، مما يشكل تحديًا كبيرًا للأطباء الذين يعملون في ظل أصعب الظروف.

بعد مرور عام، لا يزال سكان غزة يتوسلون العالم للالتفات واتخاذ الإجراءات.. ولكن بالنسبة لأطفال غزة، فإن جيلاً كاملاً قد ضاع بالفعل بسبب وحشية حرب لم يكن لهم أي دور فيها.

ولدى ندى بشير من CNN المزيد من التفاصيل في تقريرها المصور.

تحذير من أن هذا الفيديو يحتوي على مشاهد صادمة وقوية.