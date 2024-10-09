الذكاء الاصطناعي يدفع عجلة النمو الاقتصادي القادم في السعودية

تعتمد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي لدعم اقتصادها في مرحلة ما بعد النفط، ومن المتوقع أن تسهم التكنولوجيا بأكثر من 135 مليار دولار في اقتصاد البلاد بحلول 2030.

ويتّضح هذا التحوّل بأكبر محرّك للإيرادات في البلاد، شركة النفط العملاقة "أرامكو"، التي تحقق خطوات كبيرة في التحوّل الرقمي الخاص بها. وفقًا للرئيس التنفيذي لـ"أرامكو الرقمية"، فإن التركيز المتزايد للشركة على الابتكار يمكن أن يكون مفتاحًا لإطلاق العنان لمزيد من الفرص المربحة.

قد يهمّك أيضًا.. بعيدًا من النفط.. شاهد كيف يعتمد التحول السياحي في السعودية على التنوع