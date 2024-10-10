تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع السفير اللبناني في المملكة المتحدة، رامي مرتضى، حول الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وحزب الله. نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: رامي مرتضى هو سفير لبنان لدى المملكة المتحدة وهو موجود هنا في موقع التصوير. أهلاً بكم في البرنامج.



رامي مرتضى: شكرًا لك.



كريستيان أمانبور: أعتقد أنني أود أن أسألك بصفتك ممثل الحكومة السيادية اللبنانية، ما رأيك في حث رئيس وزراء دولة أخرى شعبكم في الأساس على التخلص من حزب الله؟



رامي مرتضى: حسنًا، هذه دعاية ساخرة. أعتقد أن اللوم سيقع على جثث الأشخاص الذين قتلهم، أكثر من 2000 شخص في الأسبوعين الماضيين، وسيقع على المستشفيات المدمرة التي أمر بهدمها، سيقع على المشردين الذين تأكد من تهجيرهم. وسيقع على الأزمة الإنسانية التي تسبب بها في البلاد، والألم الشديد والقتل. هذه دعاية ساخرة. وأعتقد أن اللبنانيين ما زالوا يتذكرون الحروب المتعاقبة التي شنتها إسرائيل ضد لبنان والمعاناة التي تسببت بها.



كريستيان أمانبور: سمعنا، ومتأكدة بأنك سمعت أن نظيرك الإسرائيلي هنا، السفير هوت ليفي، قال على الراديو إن هذه فرصة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. هل ترحبون بذلك؟ أعني، دعنا نواجه الأمر، يبدو أن بلدكم رهينة في الأساس في يد ميليشيا. أعني، جيشكم ليس مُمَكّنًا وحكومتكم لم تتمكن من انتخاب رئيس بسبب معارضة حزب الله. هل تشعرون أن هناك حاجة إلى لحظة يمكنكم فيها كشعب ذي سيادة أن تتمكنوا من استعادة السيطرة، إذا جاز التعبير؟



رامي مرتضى: بالتأكيد هناك حاجة إلى إعادة تشكيل الشرق الأوسط ولبنان، ولكن يجب أن يكون هذا محليًا. يجب أن يأتي هذا من الداخل، من لبنان. هناك استعداد للتغيير وللإصلاح في لبنان يتم التخطيط له، ولكنه لن يأتي بالتأكيد من الإسرائيليين. أعتقد أن الشرق الأوسط الذي يريد الإسرائيليون إظهاره… إنهم لا يخفونه. لقد أظهروا ذلك على الخريطة، أظهره نتنياهو في الجمعية العامة، خريطة النقمة والنعمة. يريدون أن يكون الشرق الأوسط خاليًا من الدولة الفلسطينية. يريدون شرقًا أوسطًا تتمتع فيه إسرائيل بالتفوق. وهذا الهدف وهمي. أعتقد أننا نريد أن نرى الشرق الأوسط كشرق أوسط يسوده السلام، وشرق أوسط تسوده الفرص، وشرق أوسط يسوده النمو الاقتصادي. هذا الشرق الأوسط الذي نرغب في رؤيته. وما لم يتحقق السلام، السلام الحقيقي، فلن يكون هناك سبيل لإعادة تشكيل الشرق الأوسط. تقف إسرائيل اليوم، بالحكومة الحالية، في موقف معاكس لأي احتمال للسلام. وأعتقد أن هذا يفسر جزئياً لماذا يقومون بتصدير الصراع نحو جبهات، لصرف الانتباه عن حقيقة أن هذه الحكومة الحالية في إسرائيل عقيمة وغير قادرة على تقديم أي خطة للسلام أو أي استراتيجية. الاستراتيجية الوحيدة هي استراتيجية الحرب الأبدية.



كريستيان أمانبور: إذًا يقولون، أعني أن هناك الكثير، حتى الداعمون الأميركيون، سيقولون ما هي استراتيجية الخروج؟ أين الاستراتيجية السياسية التي من شأنها أن تدعمها هذه الاستراتيجية العسكرية؟ يعتقد الكثير من الناس أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من الأهداف السياسية المعلنة لغزة. ولكنهم يقولون أيضًا، وهذا مصطلحهم، إن هناك حلقة من النار حول إسرائيل. ولنأخذ من بلدكم حزب الله، الذي بدأ إطلاق النار على إسرائيل في الثامن من أكتوبر، قبل عام، دعمًا لحماس. كان الأمر في تلك النقطة دون مبرر، وقد تسبب في سقوط ضحايا، وما زالوا يطلقون النار في أماكن معينة، بما في ذلك اليوم. هل تشعر مرة أخرى بأنكم عاجزون؟ هناك قضية سياسية كبيرة في الشرق الأوسط، ولكن لديكم مجموعة لم تتمكنوا من السيطرة عليها. إنهم ليسوا جيشكم، أليس كذلك؟ لذا، فإن حزب الله يفعل هذا ويدمر ما اعترف به نتنياهو بنفسه، وهو تحويل لبنان إلى غزة أخرى. قال ذلك.



رامي مرتضى: حسنًا، الإسرائيليون جيدون في التقاط…



كريستيان أمانبور: لكن هذا أمر جدي.



رامي مرتضى: أعلم، أعلم، سأجيب على سؤالك.



كريستيان أمانبور: لماذا شعر حزب الله بأنه كان عليه أن يضع لبنان في خطر، شعر بأنه كان قادراً على ذلك، صحيح؟ لأنه…



رامي مرتضى: حسنًا، نحن كحكومة لبنانية لم نكن جزءاً من عملية صنع القرار هذه، ولكن حزب الله كان ليخبرك أنهم كانوا يحاولون تنفيذ معادلة التكلفة والربح لصالح الإسرائيليين، لصدهم ولمنعهم من ارتكاب الجرائم التي انتهى بهم الأمر إلى ارتكابها في غزة. ولكن مرة أخرى، نحن والحكومة اللبنانية لم نكن جزءًا من عملية اتخاذ القرار بشأن ما حدث في الثامن من أكتوبر، ولكن الأشياء تأتي في سياق في هذه المنطقة. ليس الأمر أن الإسرائيليين جيدون دائمًا في التقاط صورة معينة للأحداث والتصرف وكأن التاريخ بدأ في ذلك التاريخ. قبل الثامن من أكتوبر، كان الإسرائيليون محتلين وما زالوا يحتلون جزءًا من أرضنا. إنهم يقومون باختراقات يومية لمجالنا الجوي. الأمر ليس كلقطة سريعة، وأن أي شيء يهم فقط في الثامن من أكتوبر. ومع ذلك، فقد قلنا منذ البداية إننا نريد حلاً مستداماً للوضع بجنوب لبنان. لدينا كل المقومات لتحقيق ذلك. لدينا قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكنه معالجة كل المخاوف. لدينا قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وسنكون مستعدين لمعالجة جميع المخاوف - طالما تمت معالجة مخاوفنا أيضًا. يجب أن يكون متناظرًا، وإلى أن يكون كذلك، فلا توجد طريقة يمكن أن ينجح بها أي ترتيب. الأمن قائم على الأمن المتبادل.



كريستيان أمانبور: كيف تفعل ذلك؟ لأنه، كما تعلم، كان هناك قرار 1701 بعد حرب عام 2006 ولم يتم حقًا… أعني، لم يتراجعوا ولم تتمكنوا من فرض ذلك، صحيح؟ دفع حزب الله إلى التراجع مسافة 20 أو 30 كيلومترًا خلف نهر الليطاني.



رامي مرتضى: هذا ما قلته.



كريستيان أمانبور: صحيح، ولكن من سيفعل ذلك؟ من سيفعل ذلك؟



رامي مرتضى: هذا ما قلته. كان ينبغي أن يكون الأمر متماثلًا. لم تلتزم إسرائيل بالقرار 1701 أبدًا. منذ هذا القرار، أعتقد أنهم قاموا بـ 35 ألف توغل في أراضينا ذات السيادة.



كريستيان أمانبور: حسنًا، لقد أوضحت هذه النقطة.



رامي مرتضى: إنهم يواصلون احتلال أجزاء من أراضينا. ما نقوله اليوم هو أننا نجمع كل هذه العناصر ونتعامل معها ونخرج بحل يخاطب كل الأطراف المعنية.



كريستيان أمانبور: لكن هل تعتقد أن ما تقوله يلقى آذاناً صاغية في إسرائيل أو في الولايات المتحدة؟ لأننا رأينا نائب القائد - أعتقد أنه هو من قال بالأمس إن حزب الله سيكون على استعداد.. لقد تحدثوا عن وقف إطلاق النار. ولكن، ألم يهرب ذلك الحصان من الحظيرة؟ أعني، نحن نتحدث عن حملة قصف ضخمة وعمليات توغل برية، ولا أعرف إن كان هذا صحيحًا، أخبرني أنت، ولكن احتلال محتمل آخر لجنوب لبنان. لقد رفع الإسرائيليون بالفعل علمًا في إحدى تلك القرى في جنوب لبنان. لقد وسعوا حملتهم الجوية.



رامي مرتضى: لقد حاولوا الاحتلال سابقًا وشاهدنا النتيجة.



كريستيان أمانبور: لا، حاليًا، حاليًا، ما الذي يحدث حاليًا على الأرض؟



رامي مرتضى: حسنًا، إنها حرب شاملة، لم تسلم منها أرواح مدنية، لم تسلم منها المستشفيات، لم تسلم منها الفرق الطبية، ولم تسلم منها فرق الدعم. إنها حرب شاملة. وإلى جانب كونها وحشية وعنيفة، فإن هذه الحرب غير ضرورية حقًا. لأن الدول تخوض الحرب لأنها تريد فرض ترتيب ما بعد الحرب، باستثناء أن الترتيب هذه المرة موجود في شكل قرار صادر عن مجلس الأمن، مرة أخرى، 1701، أعلم أن الإسرائيليين يستخفون بهذا القرار، ولكن هذا القرار كان جيداً، رغم الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي. منذ عام 2006 وحتى أكتوبر 2023، كانت الحدود اللبنانية في الجنوب من بين الأكثر هدوء في المنطقة. كل الأشخاص من جانبنا تراجع والتزمنا بشكل كامل. بالطبع، هناك دائماً مجال للقيام بعمل أفضل، ولكن كما قلت، فإن الأمن يقوم على الأمن المتبادل.

