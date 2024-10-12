قصف إسرائيل قاعدة لقوات حفظ السلام في لبنان يثير ردود فعل دولية

اعترفت إسرائيل بأنها قصفت قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان للمرة الثانية في يومين، ويصف العديد من القادة الأوروبيين بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الهجمات بأنها غير مقبولة.

أُصيب اثنان من قوات حفظ السلام في الحادث يوم الخميس واثنان آخران يوم الجمعة.

وتقول الأمم المتحدة إن أحدهم أُصيب بجروح خطيرة بشظايا في المعدة.

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