قصف إسرائيل قاعدة لقوات حفظ السلام في لبنان يثير ردود فعل دولية

قصف إسرائيل قاعدة لقوات حفظ السلام في لبنان يثير ردود فعل دوليةالشرق الأوسطنشر السبت، 12 أكتوبر / تشرين الأول 2024اعترفت إسرائيل بأنها قصفت قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان للمرة الثانية في يومين، ويصف العديد من القادة الأوروبيين بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وإسبانيا الهجمات بأنها غير مقبولة.أُصيب اثنان من قوات حفظ السلام في الحادث يوم الخميس واثنان آخران يوم الجمعة.وتقول الأمم المتحدة إن أحدهم أُصيب بجروح خطيرة بشظايا في المعدة.وأيضًا.. كاميرا CNN ترصد آثار القصف الإسرائيلي على مدينة صور اللبنانية.. شاهد حجم الدمار قراءة المزيدأمريكاإسرائيلإيطاليالبنانالجيش الإسرائيليالحدود اللبنانية الإسرائيليةحزب الله