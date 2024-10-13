تحدث مذيع CNN، فريد زكريا، مع ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، ورندة سليم، مديرة برنامج حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط، حول النجاحات التي حققتها إسرائيل ضد حزب الله ومخاطر التوسع الإسرائيلي في لبنان.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهم:

فريد: تنضم إلي الآن رندة سليم، مديرة حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط، وريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية. رندة، دعيني أبدأ معك. لقد ولدت في لبنان، ولديك عائلة هناك. أخبريني ماذا يحدث هناك وما رأيك - ليس في العمليات الإسرائيلية التي تبدو فعالة للغاية على المستوى التكتيكي - وإنما الهدف الذي أعلنه رئيس الوزراء نتنياهو الآن والذي قاله في الخطاب، وهو أنه يطلب من الشعب اللبناني أن ينهض ويتخلص من حزب الله. هل هذا ممكن؟

رندة: وهي وصفة لحرب أهلية، حاول الإسرائيليون ذلك في عام 1982 لفرض السلام الإسرائيلي (Pax Israeliana) على لبنان، خلال ذلك الغزو للبنان. وكيلهم، السيد الجميّل، اغتيل، ونتيجة لذلك، تشكل حزب الله في عام 1982، وكان عدوًا أقوى بكثير لإسرائيل من منظمة التحرير الفلسطينية التي طُردت من لبنان في ذلك الوقت نتيجة للغزو. وبعد ذلك دفعت الولايات المتحدة ثمنًا باهظًا لذلك. اغتيل 241 من أفراد الخدمة في تفجير انتحاري نفذته جماعة الجهاد الإسلامي في ذلك الوقت - لكننا نعلم الآن أنه حزب الله. لا يبدو أن الحرب محدودة. في الواقع، إذا نظرت إلى الأمر العسكري بالإخلاء الذي أصدره الإسرائيليون، فإنه يتضمن القرى التي تقع على بعد 40 كيلومترًا شمال الخط الأزرق، وهو الحدود غير الرسمية بين إسرائيل ولبنان. لقد نزح بالفعل 1.1 مليون لبناني داخل البلاد، بالإضافة إلى 1.2 مليون لاجئ سوري، وأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني. لا توجد منطقة آمنة في لبنان الآن. الضربات، الضربات الإسرائيلية، لا تقتصر على جنوب لبنان، ولا تقتصر على الضاحية الجنوبية لبيروت، بل تشمل الشمال، والشمال الشرقي، والبقاع، وحتى العاصمة. إنهم يستهدفون الأحياء السكنية بحجة وجود أعضاء حزب الله أو مكاتب حزب الله، ولكن رغم ذلك، بموجب القانون الدولي، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين حتى أثناء استهداف ضباط حزب الله أو شخصيات حزب الله. عدد القتلى خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز 2000 قتيل، معظمهم من المدنيين والنساء والأطفال. لسوء الحظ، لا أرى أي من الجانبين، كما تعلم، راغبًا في إنهاء هذا الأمر في هذه المرحلة، رغم أن لدينا فرصة للتحول بعيدًا عن العمليات العسكرية إلى عملية دبلوماسية.

فريد: اسمح لي أن أسألك، ريتشارد. في إسرائيل، أعتقد أن هناك إجماعًا ساحقًا على أن هذا كان شيئًا كان عليهم القيام به لأن حزب الله كان يمطرهم بالقذائف. كيف ترى ذلك؟

ريتشارد: كان هذا شيئًا كان على إسرائيل أن تفعله وهو شيء كان لإسرائيل الحق في القيام به. يقع على عاتق لبنان التزام سيادي بضمان عدم استخدام أراضيه من قبله أو من قبل أي شخص آخر، وفي هذه الحالة، حزب الله، لمهاجمة دول أخرى. إنه غير قادر على الوفاء بهذا الالتزام السيادي، لذا، بالنسبة لي، كان لإسرائيل كل الحق في الدخول. لقد أدركت إسرائيل الآن أهدافها الأولية للحرب. لقد قال حزب الله: “نحن مستعدون لوقف إطلاق النار”، وقد فصلوا ذلك عن وقف إطلاق النار في غزة. يتلخص الهدف الأمني ​​القومي الإسرائيلي بالكامل في السماح لستين ألف إلى سبعين ألف إسرائيلي تم نقلهم بعد السابع من أكتوبر بالعودة إلى منازلهم، ومن المفترض أن يحدث هذا. لكن ما يحدث الآن مثير للاهتمام حقًا، ففي خضم الحرب، فإن إسرائيل تهدف في الأساس إلى تحقيق أهدافها الحربية. يذكرني هذا قليلاً بما حدث للولايات المتحدة وكوريا، بعد أن دفعنا الشمال إلى الوراء، إلى خط العرض 38، قلنا: حسنًا، ربما نستطيع الآن أن نذهب إلى أبعد من ذلك.

فريد: لقد فكرت في نفس الأمر. إذًا الكبرياء الناتج عن النجاح يدفعهم… هل تعتقد أن الخطر يكمن في تورطهم في حرب أهلية؟

ريتشارد: أعتقد أن الخطر يكمن في المبالغة، والفكرة القائلة بأنه يمكنك أن “القضاء على حزب الله”، وأنه يمكنك فصله بالكامل عن السكان. مرة أخرى، حزب الله هو كيان أجنبي إلى حد ما، إنه أداة للسياسة الإيرانية. لكنني أعتقد أن الخطر في السياسة الإسرائيلية هو هدف الإزالة. جعل لبنان قويًا بما يكفي ومستعدًا للإطاحة بحزب الله، أعتقد أن هذا غير واقعي.

فريد: وهم - وصححي لي إذا كنت مخطئًا، إنهم يمثلون الشيعة الذين يشكلون أكبر أقلية في لبنان.

رندة: صحيح، أعني، على عكس عام 1982، عندما غزت إسرائيل لبنان لطرد منظمة التحرير الفلسطينية، كانت المنظمة مزروعة في البلاد، ولم يكن لديهم الكثير من البيئة الداعمة. حزب الله هو جماعة مسلحة لبنانية، وهو حزب سياسي لبناني. إنه يتمتع بوسط داعم في الطائفة الشيعية. كما تعلم، لقد انخرطوا أيضًا في الغطرسة والغرور منذ عام 2006، بعد أن أوصلوا الحرب مع إسرائيل إلى طريق مسدود. لكن، لا يمكنك تهميش حزب الله، ولا يمكنك تهميش الشيعة، من أي نوع من العمليات السياسية بالمضي قدمًا.

فريد: إذًا دعني أسألك. في هذه الحالة، هل هناك من.. يتحدث الناس عن العودة إلى قرار الأمم المتحدة الذي يزعم كل جانب أن الجانب الآخر انتهكه. هل هذا احتمال؟

ريتشارد: أعتقد أن قرار الأمم المتحدة رقم 1701 طموح للغاية لأنه يدعو - من بين أمور أخرى - إلى نزع السلاح، نزع سلاح جميع الأطراف. ولكن هل يمكنك العودة إلى موقف يتحرك فيه حزب الله بشكل أساسي نحو الشمال، وتستطيع إسرائيل مرة أخرى إعادة شعبها بأمان وبشكل واقعي إلى المناطق الشمالية من إسرائيل؟ نعم. السؤال الحقيقي هو ما مدى وطموح أهداف الحرب الإسرائيلية؟ وهذا ما يدور حوله هذا الأمر.