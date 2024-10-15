تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، عن حرب إسرائيل في غزة، مؤكدة أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل "كان دائمًا من الحزبين"، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن ذلك "لا يعطي ترخيصًا لموت الكثير من الناس" من غير المقاتلين في الحرب.

وقالت بيلوسي في المقابلة: "دعمنا لإسرائيل كان دائمًا من الحزبين، ونريد أن يستمر هذا الدعم في الكونغرس ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض وكذلك بين الشعب الأمريكي. ولكن هذا لا يعطي ترخيصًا لموت الكثير من الناس، ممن ليسوا مقاتلين، كما قلت، في الحرب".

وأضافت: "لذا يتعين علينا أن نحاول مرة أخرى أن نجتهد للوصول إلى حل الدولتين. أؤكد على كلمة "حل"، لأنني قلت لنتنياهو إن الأمر لا يتعلق فقط بوضع تكون فيه دولتين، بل حلًا يعمل حقًا على تحقيق الأمن والرخاء والحرية للشعب الفلسطيني وكذلك أمن الإسرائيليين".