انضم فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، ومؤلف كتاب "ما الخطأ الذي حدث حقًا: الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط"، إلى مذيعة CNN، روزماري تشيرش، لمناقشة تطورات حرب إسرائيل في غزة وتوسعها إلى لبنان، بالإضافة إلى تحذير نتنياهو بأنه سيواصل ضرب حزب الله "بلا رحمة حتى في بيروت".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

روزماري تشيرش: لقد رأينا للتو تقرير نك روبرتسون عن تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من أنه سيواصل ضرب حزب الله بلا رحمة حتى في بيروت بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 60 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار لحزب الله. ما هو رد فعلك على هجوم إسرائيل في لبنان حتى الآن؟



فواز جرجس: حسنًا، لا أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحتاج إلى التهديد بأنه سيضرب في كل مكان بلبنان، فإسرائيل تضرب فعلًا في كل مكان في لبنان خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. إنها تضرب في الجنوب وتضرب في سهل البقاع وتضرب في الضاحية وتضرب في وسط بيروت وتضرب في الجبال وتضرب في الشمال، طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان، كما أنها تضرب حتى في المناطق المسيحية، في جبل لبنان والشمال، كما رأينا بالأمس. هذه حرب شاملة حقًا. أعتقد أن ما شهدناه في الأيام القليلة الماضية هو أن احتفال إسرائيل وأمريكا بالنصر على حزب الله كان مبكراً للغاية. العديد من المسؤولين الأمريكيين، كما تعلمون، والمسؤولين الإسرائيليين كتبوا نعياً لحزب الله، ويبدو أن حزب الله يقف على قدميه وقد استعاد زمام المبادرة. إنه هو يصعد هجماته وأطلق مئات الصواريخ على قلب المدن الإسرائيلية، بما في ذلك حيفا تل أبيب. وبالأمس، أو قبل أمس، استهدف إحدى أهم القواعد العسكرية لتدريب قوات العمليات الخاصة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين. هذه حرب شاملة، إنه صراع طويل الأمد، وحزب الله يخطط لحرب طويلة الأمد. أعتقد للأسف أن هذا الأمر سوف يتحول إلى نفس السوء الذي تشهد غزة، إن لم يكن أسوأ، خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.



روزماري تشيرش: في هذه الأثناء، ينتظر العالم رد إسرائيل على وابل الصواريخ الباليستية الذي أطلقته إيران مؤخرًا. سترسل إدارة بايدن نظامًا مضادًا للصواريخ و100 جندي أمريكي إلى إسرائيل تحسبًا لرد إيران. إذًا، إلى أي مدى يقرب هذا الأمر المنطقة بأكملها من حرب أوسع نطاقًا؟



فواز جرجس: حسنًا، كما تعلمين، روزماري، لقد حذرنا في الأشهر الـ12 الماضية، منذ 7 أكتوبر، من أن حرب إسرائيل في غزة يمكن أن تتصاعد بسهولة إلى صراع إقليمي شامل. ها نحن الآن. حقيقة أن الولايات المتحدة نشرت أو ستنشر نظام الدفاع الجوي الأكثر تطوراً في الأيام القليلة القادمة فإسرائيل، إلى جانب 100 جندي أمريكي لإدارة نظام الدفاع الجوي، يخبرني أن إدارة بايدن تتوقع الأسوأ، وتتوقع أن ترد إسرائيل بقوة ضد إيران، وتتوقع إدارة بايدن أيضًا أن ترد إيران على رد إسرائيل. لذا، قد نستيقظ في الغد لنشهد صراعًا إقليميًا شاملًا حقيقيًا بين إسرائيل وإيران. الحرب في غزة، حرب إسرائيل في غزة، والتي كانت إدارة بايدن تقول إنه لا يريد حقًا أن تتصاعد الحرب إلى ما هو أبعد من غزة.. لم تفشل إدارة بايدن فقط في إنهاء إراقة الدماء في غزة، بل فشلت أيضًا في منع الحرب في غزة من التوسع إلى لبنان ومن التوسع الآن إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران. وأخيرًا، أود أن أقول، أين الراشدين يا روزماري؟ أين رجال الإطفاء؟ ما يوجد لديكم الآن هم مجرد مشعلي حرائق مروعين يصبون الوقود على نار مستعرة، والمأساة هي أن المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا لذلك. في الغالب، سواء كان ذلك في غزة أو في لبنان أو في إسرائيل، يدفع المدنيون فقط بشكل أساسي هذا الثمن الباهظ لهذه الحرب العبثية في الأشهر الـ12 الماضية.

