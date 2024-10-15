كاميرا CNN في طهران تواكب جنازة قائد عسكري إيراني قُتل مع نصرالله

قدم فريد بلايتن مراسل CNN تقريرًا مصورًا خلال موكب جنازة كبير في طهران، إيران، لعباس نيلفوروشان، وهو شخصية عسكرية إيرانية بارزة.

قُتل نيلفوروشان الشهر الماضي إلى جانب زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في نفس الغارة الجوية الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية بيروت.

قال أحد الموجودين في موكب الجنازة عن نيلفوروشان: "لقد وقف بقوة في وجه أعدائنا، وقاتل بقوة، وخطط ووضع الاستراتيجيات. لقد ساعد المقاومة، وساعد حزب الله."

ويُذكر أن نيلفوروشان خدم في الحرب الإيرانية العراقية، وخدم في الحرب في سوريا ، وأيضًا في لبنان.