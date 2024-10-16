لقطات من "موكب ضخم واستقبال مهيب" بزيارة محمد بن سلمان إلى مصر

استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في زيارته الرسمية إلى مصر، مساء الثلاثاء.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام مصرية وسعودية رسمية ترحيب ومصافحة السيسي لمحمد بن سلمان لدى نزول ولي العهد السعودي من طائرته في مطار القاهرة الدولي.

وعلقت وسائل إعلام سعودية ومتابعون على منصة إكس، تويتر سابقًا، على الحفاوة والاستقبال اللذين حظي بهما محمد بن سلمان بقولها: "موكب ضخم واستقبال مهيب".

وتم عزف النشيد الوطني السعودي لدى وصول الزعيمين إلى قصر الاتحادية، ضمن مراسم الاستقبال الرسمية التي أقامها الرئيس المصري لضيفه ولي العهد السعودي.