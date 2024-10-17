استمع لما قاله أمين مجلس التعاون بالقمة الخليجية الأوروبية

شدد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته الافتتاحية القمة الخليجية الأوروبية التي أقيمت في بروكسل، على موقف مجلس التعاون "الذي طالما يدعو إلى ضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار والسماح لدخول فرق الإغاثة الإنسانية دون قيود"، مؤكدًا أن المجلس يرفض "التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة"، وأن هذا "يتطلب منا اتخاذ التدابير اللازمة للدفع بالجهود الجماعية لوقف هذه الحرب والضغط على إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

كما أشار إلى أن "هذا يتطلب منا اتخاذ التدابير اللازمة للدفع بالجهود الجماعية لوقف هذه الحرب والضغط على إسرائيل للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأضاف البديوي: "إن عدم التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى التصعيد المتزايد في الأراضي الفلسطيني وامتداد رقعة الحرب إلى الأراضي اللبنانية، وما تشهده منطقة البحر الأحمر من استهداف السفن التجارية والناقلات العابرة، مما أضر بسلاسل الإمداد التجارية وكبدت الدول المصدرة والمستهلكة الكثير من الخسائر ورفعت على المستهلكين بشكل كبير".

كما أكد البديوي على "أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية ولغة الحوار الدبلوماسي، وتجنيب المنطقة والعالم مزيدًا من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم".

وتابع الأمين العام لمجلس التعاون قائلًا: " إن إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 هو السبيل الوحيد لأمن واستقرار المنطقة"، حسبما أفاد.