نص ما قاله أمير قطر عن غزة ولبنان أمام القمة الخليجية الأوروبية

تحدث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في القمة الخليجية الأوروبية التي أقيمت في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الأربعاء.



تطرق الشيخ تميم في كلمته إلى مواضيع متعددة، شملت حرب إسرائيل في غزة وتوسع الصراع إلى الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأشاد أمير قطر في كلمته بالدول التي "اتخذت موقفًا من جرائم إسرائيل بحق المدنيين وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة"، مضيفًا إلى أنهم يتطلعون "إلى دور أوروبي أكبر في تعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين ونقله من القول إلى الفعل".



كما ثمّن "دور الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، ونحث باقي الدول على الاعتراف بها".



وفيما يتعلق بالأحداث في لبنان، قال أمير قطر: "نجدد رفضنا للعدوان الإسرائيلي المستمر ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والذي أودى بأرواح الآلاف من المدنيين الأبرياء، وبلغ حد الاعتداء السافر على قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، داعيًا المجتمع الدولي "إلى العمل الجاد لوقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، وهو ما تؤيده الحكومة اللبنانية بوضوح وتلتزم بتنفيذه".