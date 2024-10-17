الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران.. سيناتور جمهوري يعلق على ما قد يحدث

استضاف جيك تابر مقدم البرامج في شبكة CNN، السيناتور الجمهوري ماركواين مولين عن ولاية أوكلاهوما الأمريكية وقام بطرح سؤال عن رأيه في إسرائيل التي تعبر بوضوح عن رغبتها في الرد على إيران، قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

وقد أجاب مولين عن ذلك بقوله: “أعتقد أن إسرائيل لها الحق في القيام بذلك.” وتابع بالقول أنه متألم لمشاهدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي تبدأ في وضع قيود على الطريقة التي يمكن لإسرائيل أن تدافع بها عن نفسها. وأضاف :"نعلم جميعًا أن إيران هي رأس الأفعى عندما يتعلق الأمر بتمويل المنظمات الإرهابية مثل حزب الله أو الحوثيين أو حماس."

وأجاب مولين عن سؤال بخصوص أفراد من الخدمة العسكرية الأميركية سيساعدون إسرائيل في الدفاع الصاروخي. وما إذا كان ذلك إلى جر الولايات المتحدة إلى هذا الصراع بشكل أكثر مباشرة. بالقول: "الأمر ليس وكأننا في بلد لا نعرفه، فنحن نقاتل مع إسرائيل. لقد قلنا دائمًا إن إسرائيل هي أقوى حليف لنا، وأود أن أقول إن الرجال والنساء الموجودين هناك الآن مع الدفاع الصاروخي، يعرفون أنهم قادرون على أداء وظيفتهم ويؤدونها على أكمل وجه، وهم فخورون بذلك ونحن فخورون بالوقوف معهم كل يوم."