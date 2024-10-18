تحدث مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، في أعقاب أنباء مقتل زعيم حماس، يحيى السنوار، لمناقشة ما قد يعنيه ذلك للشعب الفلسطيني بجانب فرصة إحلال السلام في ظل الظروف الراهنة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: لقد سمعنا من أهل غزة في الساعات القليلة الماضية أن بعضهم مسرور برحيله، لأنهم يعتقدون أنه أنزل عليهم وابلاً مروعاً من القنابل والرصاص خلال العام الماضي. بعضهم غير مسرور، لأنهم يعتقدون أنه الزعيم الوحيد المزعوم للمقاومة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يشعرون بالسعادة، ألا تعتقد أن لهم الحق في أن يشعروا بالسعادة وأن يأملوا في شيء آخر لأنه لم يسر أي شيء على ما يرام بالنسبة لهم أثناء وجود السنوار في السلطة؟



مصطفى البرغوثي: كريستيان، أنا لا أدافع عن السنوار، أنا أدافع عن الشعب الفلسطيني. أنا أدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية. وإذا لم يكن لدينا احتلال إسرائيلي، وإذا لم أنشأ طوال حياتي تحت الاحتلال الإسرائيلي، فلن تري السنوار أو حماس. إذا أوقفت إسرائيل احتلالها وأنهت نظام الاستعمار الاستيطاني وأوقفت الفظائع، بما في ذلك التطهير العرقي لأكثر من 70٪ من الشعب الفلسطيني منذ عام 1948، لن نكون في هذا الوضع. لذا، إذا سألتني، فسأقول لك إن آخر شيء يجب على أي شخص فعله هو إلقاء اللوم على الضحية، وآخر شيء يجب على المرء فعله هو عدم النظر إلينا نحن الفلسطينيين كبشر متساوين. إذا كانت حياة اليهود ثمينة، فيجب أن تكون حياة الفلسطينيين ثمينة أيضًا. وإذا كان من غير المقبول قتل طفل إسرائيلي، فمن غير المقبول حتمًا قتل 17 ألف طفل فلسطيني. لا، لا أعتقد أن الناس سوف ينظرون إلى السنوار بالطريقة التي تم وصفها، من المحتمل من وسائل الإعلام الإسرائيلية. بل أعتقد أنهم سوف ينظرون إليه باعتباره بطلاً قاتل. لست أدافع عنه هنا بقدر ما أقول لكم الحقائق، التي يجب على الجميع أن يفهمها ويعرفها. الواقع هو أن المقاومة الفلسطينية موجودة لأننا مضطهدون تحت الاحتلال، ومحرومون من حياتنا، ومحرومون من حريتنا، ومحرومون من حقنا في الرخاء والسلام. لقد ناضلنا طوال حياتنا، سواء كنا نناضل بطريقة سلمية أو بطرق أخرى، فنحن مضطهدون دائماً. وهذا ما يجب على العالم أن يفهمه. بأن الحقيقة هي أن السابع من أكتوبر، وأكرر، لم يكن سبباً بل كان نتيجة، للاحتلال اللامتناهي وللاستعمار الاستيطاني والقمع ونظام التطهير العرقي.



كريستيان أمانبور: ولكنني يا مصطفى البرغوثي، أعتقد أن الجميع يؤمنون بأن أي طفل إسرائيلي أو فلسطيني لا يستحق القتل. أعتقد أن العالم بأسره تفاعل مع ما شاهده خلال العام الماضي، في كل أنحاء هذه الحرب الرهيبة التي بدأت في السابع من أكتوبر. ولكنني أريد أن أعرف منك، لأنك سمعت أن نعوم بيتون يعتقد أيضاً أن هناك حاجة إلى العمل لإعادة بناء أو بناء علاقات سليمة قائمة على الإنصاف والعدالة مع الفلسطينيين. هذا هو عمل حياتك أيضاً. هل تعتقد أن هناك أي فرصة الآن لإعادة تشغيل الوضع السياسي؟ من المؤكد أن الولايات المتحدة إلى جانبكم، وأوروبا، وكل الناس الذين يؤمنون بحل الدولتين والعدالة والأمن والكرامة للجميع.



مصطفى البرغوثي: أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك نافذة إذا قام كل أولئك، بما في ذلك إدارة الولايات المتحدة، الذين يتحدثون عن حل الدولتين، بدمج ذلك مع القول بأن الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية سينتهي وأن جميع المستوطنات غير القانونية - وفقًا للقانون الدولي وحتى وفقًا للسياسة الأمريكية - سيتم إزالتها من الأراضي المحتلة، بدلاً من بناء مستوطنات جديدة الآن في غزة. وأخيرًا، أنهم سيعترفون بدولة فلسطين. إذا حدثت هذه الأشياء الثلاثة، فسنصدق أولئك الذين يتحدثون عن حل الدولتين. إذا لم يقولوا ذلك، فسيكون ذلك مجرد نفاق يمنح إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة الاحتلال ومواصلة بناء المستوطنات ومواصلة ما يفعله نتنياهو، وهو قتل أي فرصة للسلام أو لحل الدولتين. أعتقد أننا نستطيع الوصول إلى السلام، لكن الآن وفي هذه اللحظة بالذات، لا أعتقد.. يتعين علي أن أكون منصفًا وصادقًا معك، كما أحاول دائمًا أن أكون. تحت حكومة نتنياهو ووزراءه الفاشيين مثل سموتريش وبن غفير، فلن تكون هناك فرصة للسلام. يجب إزالة هذه الحكومة.



كريستيان أمانبور: ولكن دعني أسألك، هل حان الوقت للاعتراف أخيراً بأن أشخاصاً مثل السنوار وقادة حماس الآخرين - الذين أعلنوا وصرحوا علناً بأن معركتنا تتطلب موت أو تضحية مئات أو آلاف أو أي كان من الفلسطينيين - هذه معركتنا، وعليهم أن يدفعوا الثمن. هل أنت مستعد للقول بأن هذا لم ينجح؟



مصطفى البرغوثي: أنا مستعد لإخبارك أنني أعتقد أن السلام ممكن في نهاية المطاف. أعتقد بطبيعة الحال أن أي عمل من أعمال العنف يؤدي إلى عمل آخر من أعمال العنف. بالطبع، نحن نفهم ذلك. ولكن يجب أن أقول أيضاً إن حماس كانت مستعدة لقبول تسوية. حتى حماس كانت مستعدة لقبول دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وتم تجاهل كل ذلك. أريد أن أقول إنه في هذه الحالة بالذات، لم يكن الجانب الفلسطيني هو الذي عرقل وقف إطلاق النار، وإنما نتنياهو. والدليل سيكون أمامكم في الأيام القادمة، لأن السنوار قتل الآن كما يقولون. من الذي يعيق الطريق لوقف إطلاق النار الآن؟ أعتقد أنه نتنياهو، وحان الوقت للغرب، وخاصة إدارة الولايات المتحدة وخاصة أشخاص مثل كامالا هاريس - لفهم أنه حان الوقت للتوقف عن التحيز الكامل لإسرائيل. لقد حان الوقت لاحترام القيم التي يتحدث عنها الرؤساء الأمريكيون، وقيم حقوق الإنسان وقيم القانون الدولي، التي انتهكتها إسرائيل بشكل دراماتيكي ومستمر بأبشع الطرق. حان وقت رؤية الفلسطينيين كما ينبغي أن يُنظر إليهم، على أنهم بشر متساوون.