ماذا يدور بذهن مسؤولي إيران وسط ما يحدث بالمنطقة؟.. محلل يوضح لـCNN

في جزء من لقاء لمذيعة شبكة CNN مع تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي ومقره واشنطن، تناول اللقاء سؤالا عن القضية التي تشغل المسؤولين الإيرانيين في الوقت الراهن مع ظل الظروف الحالية التي تعصف بالشرق الأوسط.

وقد أجاب بارسي عن ذلك بأنه يعتقد أن القضية الرئيسية التي تشغل أذهان المسؤولين الإيرانيين الآن هي نفس القضية التي كانت تشغلهم خلال الشهرين الماضيين، فهم لا يريدون رؤية المزيد من التصعيد. ولكن المسؤولين الإيرانيين يكافحون لمعرفة ما إذا كانوا سيتجنبون التصعيد بعدم الرد على إسرائيل، عندما تغتال إسرائيل أشخاصًا على الأراضي الإيرانية، عندما تقتل إسرائيل جنرالات إيرانيين. أو أن لديهم فرصة أكبر لمنع الإسرائيليين من التصعيد من خلال الرد، وبالتالي زيادة تكلفة التصعيد على إسرائيل.