شرح الخبير في شؤون حماس، طارق بقعوني، لمذيع CNN، فريد زكريا، لماذا لن يؤدي مقتل زعيم حماس يحيى السنوار إلى تغيير كبير في استراتيجية المجموعة، ولماذا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يزال العقبة الرئيسية أمام مفاوضات وقف إطلاق النار.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

فريد زكريا: طارق، أهلًا بك في البرنامج. دعني أسألك هذا السؤال أولاً، هل هذا الاغتيال يمثل ضربة كبيرة بالنسبة لحماس أم أن المنظمة كما نسمع غالبًا لامركزية للغاية وسيعثرون على شخص آخر بكل بساطة؟ ما الذي يعنيه أنه لم يعد يدير حماس في غزة؟

طارق بقعوني: بالطبع، إن إزالتهم للقيادة العليا بهذه الطريقة يمثل تحديًا تنظيميًا للحركة، هذا ليس قابلًا للجدال. ومع ذلك، أعتقد أن التركيز على شخص واحد أمر مبالغ فيه. أعتقد أن حماس ستنجو من هذا. ما زلت أفكر في أوائل الألفية الثالثة، خلال الانتفاضة الثانية، عندما تم القضاء على قيادة حماس العليا، أولاً الشيخ أحمد ياسين ومن ثم الرنتيسي، واحدًا تلو الآخر. تطورت الحركة بطريقة سمحت لها بالنمو كمنظمة، ولكن أيضًا لحماية قيادتها العليا من هذا النوع من الإعدامات التي تنفذها إسرائيل في المستقبل. بالمضي قدمًا إلى الأمام، أصبح السنوار بالطبع في قمة منصبه في حماس، ومن ثم كشخص لعب دوراً رئيسياً في هجمات 7 أكتوبر. لذا فإن الفكرة القائلة بأن إزالة القيادة العليا بهذه الطريقة تقلص أو تضعف حماس لا تتفق مع الواقع. والحقيقة هي أنه بسبب الطريقة التي قُتل بها، والتي يمكننا أن نتحدث عنها، وبسبب الطريقة التي شنت بها إسرائيل عمليات الإبادة الجماعية على مدى العام الماضي، فسوف يكون هناك التزام متزايد لحماس من قاعدة متنامية. علينا أن ننتظر لنرى من سينتخبون زعيماً جديداً. ولكن، أعتقد أننا نستطيع أن نقول إن حماس ضعفت، ولكن بالتأكيد لم يتم القضاء عليها.

فريد زكريا: هل تعتقد أن القضاء عليه يعني أنه من المرجح أن يكون هناك نوع من اتفاق وقف إطلاق النار وعودة الرهائن؟ هل تعتقد أنه كان العقبة أمام هذه الصفقة؟

طارق بقعوني: لقد سمعت ما قاله ضيفك السابق، وأعتقد أنه من السخف أننا ما زلنا في محادثة حول أن السنوار كان العقبة عندما اعترف الجميع - بما في ذلك الأمريكيون - بأن نتنياهو كان العقبة الرئيسية في كل المفاوضات التي جرت. لقد غير نتنياهو القواعد، حتى أنه أعدم كبير المفاوضين، إسماعيل هنية، قبل بضعة أسابيع من أجل ضمان عدم التوصل إلى أي مفاوضات لوقف إطلاق النار. أعتقد أنه يتعين علينا أن نكون واضحين للغاية. لا يتعلق الأمر بوقف إطلاق النار بالنسبة لنتنياهو. ولا يتعلق الأمر بإعادة الأسرى. نحن نعلم ذلك، والإدارة الأمريكية تعرف ذلك، وأسر الرهائن الإسرائيليين تعرف ذلك. هذا يتعلق بإكمال حكومة إسرائيل، وعلى وجه التحديد نتنياهو، الإبادة الجماعية في قطاع غزة وتوسع تلك الحرب إقليميًا من أجل إعادة تشكيل الشرق الأوسط. إنهم يقولون ذلك علانية، وأعتقد أنه حان الوقت لنبدأ الاستماع إلى ما يقوله القادة الإسرائيليون. حتى اليوم، بعد إعدام السنوار، كان نتنياهو يقول إن هذه ضربة، لكنها ليست النهاية، وسنواصل. بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، لا يمكن إيقافهم حتى يقضوا تمامًا على القضية الفلسطينية، في هذه الجولة أو الجولة التالية، وهذا هو الدافع الوحيد الذي يحرك نتنياهو في الوقت الحالي.

فريد زكريا: اسمح لي أن أسألك عن يحيى واستراتيجيته أو تكتيكاته. يبدو لي أن 7 أكتوبر كان، حتى وفقًا لمعايير حركات التحرير الوطني العنيفة، أنا أفكر في الحركات في أفريقيا، المؤتمر الوطني الأفريقي، لقد تجاوز الحدود في وحشيته، وكانت أغلب هذه الحركات تتبنى قواعد عامة تنص على منع الاعتداء على المدنيين، أو الاعتداء على النساء، أو الاعتداء على الأطفال، ولا اغتصاب. هذا لا يشمل الحركات كلها، ولكن العديد منها. يبدو هذا (7 أكتوبر) وحشيًا بشكل خاص، وأنا أتساءل: هل يوجد شعور داخل الحركة الفلسطينية، وحتى المقاومة المسلحة، بأن هذا الأمر قد تجاوز الحدود ولم ينجح. أعني، انظر إلى الدمار الذي حل بالفلسطينيين أيضًا.

طارق بقعوني: حسنًا، فيما يتعلق بحقيقة نجاحه أو فشله، نحن نعيش في لحظة من التمزق التاريخي. وسوف ندرس ونفكر في هذه اللحظة لسنوات عديدة قادمة. أعني، إذا فكرت في الجزائر، بما أنك ذكرت نضالات أخرى ضد الاستعمار، الجزائر أو فيتنام أو جنوب أفريقيا، فإن حصيلة القتلى بين المدنيين كانت مروعة. إذا ذهبت إلى جزائري الآن وسألته: هل كان الأمر يستحق أن يُقتل أكثر من مليون جزائري من أجل محاربة الاستعمار الفرنسي؟ أو إذا ذهبت إلى الفيتناميين وقلت لهم: هل كان الأمر يستحق أن يُقتل مئات الآلاف من الفيتناميين من أجل محاربة الإمبريالية الأمريكية؟ السؤال ليس ما إذا كان هذا قد نجح أم فشل؟ السؤال هو: لماذا يجب أن يموت الكثير من الفلسطينيين قبل أن تفهم الإدارة الأمريكية تكلفة الحفاظ على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ودعم نظام التفوق اليهودي في فلسطين؟ أنا أول من يقول إن هناك حاجة إلى تحقيق حازم لفهم ما حدث في ذلك اليوم، ولكن، أيًا كان ما حدث في ذلك اليوم، لا ينبغي لنا أن نفكر في أن الإبادة التي حدثت على مدار العام الماضي على أنها مرتبطة بأي شكل من الأشكال أو أنها كانت انتقامًا لذلك اليوم. ما يحدث اليوم هو تحقيق للسياسات الإسرائيلية القائمة على نية الإبادة الجماعية، والتي كانوا يتحدثون عنها لسنوات قبل السابع من أكتوبر.

فريد زكريا: حسنًا، يجب أن نترك الأمر هنا. طارق، أقدر انضمامك إلى البرنامج