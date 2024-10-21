قال السفير الأمريكي الأسبق في لبنان والعراق وسوريا، رايان كروكر، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، إن موت زعيم حماس، يحيى السنوار، "كانت ضربة كبيرة لحماس وإنجاز كبير لإسرائيل، لكنه لا يغير بشكل أساسي شروط الصراع".

وأضاف: "على نحو مماثل، فإن قطع رأس قيادة حزب الله في لبنان، وكما رأينا بشكل دراماتيكي للغاية مع تلك الضربة بطائرة درون على مقر إقامة رئيس الوزراء (نتنياهو)، لم يحد من قدرتهم على إطلاق الصواريخ عبر الحدود. لذا فإنني أحث جميع الأطراف على التفكير في شيء بسيط والتفكير بشيء يتعلق بوقف إطلاق النار الذي يمكن أن ينقذ الأرواح في لبنان والفلسطينيين في غزة. والأمر الأكثر أهمية هو إعطاء الفرصة لاستعادة الرهائن أحياءً".

كما أكد كروكر أن "هذه ليست اللحظة التي نرى فيها تحولاً جوهريًا في ديناميكيات الشرق الأوسط".