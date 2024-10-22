دبلوماسي أمريكي سابق لـCNN: احتلال إسرائيل للبنان لن يقضي على حزب الله

انضم السفير الأمريكي الأسبق في لبنان والعراق وسوريا، رايان كروكر، إلى مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، لمناقشة ما يحدث في الشرق الأوسط، وما إن كانت العمليات الإسرائيلية في لبنان ستقضي على حزب الله.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: سمعنا اليوم إسرائيل تقول إنها ستضرب لبنان حتى ينهار حزب الله. هل تعتقد أنه من الممكن لإسرائيل أن تحقق هذه الأهداف القصوى؟ كنت سفير (أمريكا) إلى لبنان عندما تأسس حزب الله كما أعتقد.



رايان كروكر: كنت مكلفًا في السفارة بلبنان عندما تم إنشاء حزب الله نتيجة للغزو الإسرائيلي في عام 1982 والاحتلال اللاحق لجنوب لبنان. كان ذلك ميلاد حزب الله. ولنتذكر أن عملية الغزو في عام 1982 كانت تسمى عملية "سلام الجليل"، وكانت تهدف إلى القضاء على خطر العمل المسلح من قبل منظمة التحرير الفلسطينية عبر الحدود، سواء بالتسلل أو بنيران المدفعية. حسنًا، بعد 42 عامًا، ما زلنا بعيدين جدًا عن السلام في الجليل، فقد تم إجلاء 60 ألف إسرائيلي من مجتمعاتهم. لقد كان الاحتلال الإسرائيلي هو الذي أدى إلى ميلاد حزب الله، ومن غير المرجح أن يؤدي احتلال إسرائيلي آخر إلى القضاء على حزب الله، دعيني أضع الأمر بهذه الطريقة.



كريستيان أمانبور: مع ذلك، من الواضح أنك ذكرت للتو أن الـ60 ألف مدني هؤلاء وغيرهم تم نقلهم من أماكن إقامتهم في شمال إسرائيل. وأنت تعلم أن حزب الله بدأ إطلاق النار في الثامن من أكتوبر لدعم حماس. إذًا، ما هي نصيحتك بعد أن عرفنا واستوعبنا الكثير، ليس فقط في لبنان، ولكن أيضًا في العراق بعد الغزو، وأفغانستان، وكل هذه الأماكن التي تعاملت معها لمحاولة تغيير الأنظمة وللقضاء على النزعة العسكرية؟



رايان كروكر: كلما حاول الشخص القضاء على شيء، يبدو أن المزيد من المتشددين يولدون. لذلك مرة أخرى، أعتقد أن الأمر الحتمي يجب أن يكون بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في الشمال ولبنان، ووقف إطلاق النار في غزة. إنه أمر لن يكون سهلاً، ولكن أعتقد أنه ممكن وأنا أشيد بإدارة بايدن ووزير الخارجية بلينكن على وجه الخصوص لبذل الجهود في هذه اللحظة الدقيقة. هناك صراعان مختلفان بشكل واضح. في لبنان، هناك بنية لوقف الأعمال العدائية تتمثل في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي صدر بعد الصراع بين حزب الله وإسرائيل في العام 2006. القرار يدعو إلى نشر الجيش اللبناني في مختلف أنحاء الجنوب، ووقف أي عمل مسلح من جانب أي طرف، وحصول الحكومة اللبنانية - بمساعدة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - على احتكار السلطة وحدها، وسحب إسرائيل لقواتها. وقد تكون إسرائيل مهتمة بذلك الآن، لأن قطع رأس قيادة حزب الله لم يوقف إطلاق الصواريخ. في ظل وقف الأعمال العدائية، يمكنهم على الأقل أن يزعموا انتصارًا من نوع ما من خلال القضاء على قيادة خصمهم. وقد يرحب حزب الله - بدعم من إيران - بوقف إطلاق النار في هذه المرحلة لإعادة ترتيب وتنظيم صفوفهم. لكن لا ينبغي أن يكون هناك أي وهم من جانب أي شخص بأن مقتل نصر الله والعديد من قادته الآخرين يغير بشكل أساسي إرادة أو قدرة سرعته على متابعة هذه الحملة العسكرية.