علّق سفير أمريكا الأسبق إلى لبنان، رايان كروكر، على تسريبات من وثائق البنتاغون بشأن الرد الإسرائيلي المتوقع على إيران، و “الخيار الوحيد” أمام النظام في طهران للبقاء، وذلك في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: هل يمكنني أن أسألك هذا، لأنه كانت هناك تسريبات ويبدو أن إدارة بايدن تحقق، بشأن الوضع مع إيران. كانت هناك تسريبات من وثائق البنتاغون، والتي بدت وكأنها تشير إلى آرائهم أو ما قيل لهم من قبل إسرائيل، وما لاحظوه بشأن المناورات العسكرية والتسليحية الإسرائيلية، والتي يعتقدون أنها تسبق الرد الذي ينتظره الجميع ضد إيران. في الوقت نفسه، سمعنا - سواء كان ذلك مسربًا أو كان حقيقة - أن إسرائيل تقول إنها ستضرب أهدافًا عسكرية بدلاً من النفط والمواقع النووية. ما الذي تعتقد أنه سيحدث وما هي النتيجة؟ ماذا يمكن أن تتوقعه إسرائيل من توجيه ضربة إلى إيران؟

رايان كروكر: لا أستطيع أن أبدأ في التكهن بطبيعة الضربة الإسرائيلية. لقد سمعنا، كما تقولين، أنهم أخرجوا المنشآت النووية والنفطية من قائمة الأهداف. ولكن أياً كانت الضربة التي سيوجهونها، على افتراض أنها ستكون قوية، فمن الممكن أن تدفع المحادثات في طهران إلى الأمام بشكل أكثر حدة نحو تطوير القدرة على إنتاج الأسلحة النووية. لأن ما رأيناه، وما رأوه بالتأكيد، هو أن أسلحتهم التقليدية ضد إسرائيل، الصواريخ الباليستية متوسطة المدى، كانت غير فعالة على الإطلاق. وهذا يتركهم - كما أتخيل الجدل مرة أخرى في طهران - مع خيار واحد قابل للتطبيق من أجل بقاء النظام وأمنه، وهذا الخيار هو الخيار النووي. لذا، كلما طال أمد هذا الصراع بين إسرائيل وإيران بشكل مباشر، وكلما اشتد، أعتقد أنه من المرجح أن تتجه إيران إلى بذل جهود مضاعفة لإنتاج سلاح نووي.

كريستيان أمانبور: وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عكس ما كان العالم يحاول فعله قبل انسحابهم، انسحاب الأمريكيين من الاتفاق النووي الإيراني. إذًا، بالنظر إلى ذلك، بأن هذا ما حدث في ظل إدارة ترامب، فما رأيك - بالنظر إلى كل ما كان يحدث هذا العام، حيث حاولت الولايات المتحدة ممارسة النفوذ مع بقائها حليفة ثابتة لإسرائيل، لا يبدو أن أحدًا يستمع إليهم. وحتى بعد قتل السنوار، سأقوم فقط بعرض ما قاله نتنياهو - بما أن بايدن قال إنه ينبغي أن يأخذ هذا النصر ويحاول الوصول إلى السلام. هذا ما قاله نتنياهو.

نتنياهو: "أصبح من الواضح للجميع الآن، في إسرائيل وفي العالم، لماذا أصرينا على عدم إنهاء الحرب، ولماذا أصرينا في مواجهة كل الضغوط على دخول رفح، المعقل المحصن لحماس، حيث كان يختبئ السنوار والعديد من القتلة".

كريستيان أمانبور: إذًا، إنه يقول في الأساس في ذروة انتصار إسرائيل أن الحرب مستمرة.

رايان كروكر: حسنًا، إذا كان يقول ذلك، فإنه لن يؤد إلى نصر حاسم لإسرائيل أو لأي شخص آخر.

كريستيان أمانبور: لا ولكن.. عذرًا أيها السفير، ما قصدته هو أنه رغم ما يقوله الأمريكيون، ما النفوذ الذي يمكن لحليفهم الأقوى أن يمارسه لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الوطنية والإقليمية؟

رايان كروكر: حسنًا، أعتقد أن الإدارة، ولست من المعجبين بالسياسة الخارجية للإدارة بشكل عام، أعتقد أن ما فعلته في أفغانستان سيطارد مصالح أمريكا الأمنية لفترة طويلة جدًا، لكنني أعتقد أنه فيما يتعلق بالصراع في غزة، تعاملوا مع الظروف الصعبة بشكل جيد للغاية. أعتقد أن إدارة بايدن كانت على حق في دعم إسرائيل بشكل فوري ومخلص. لأنني، عندما أنظر إلى أحداث العام الماضي، كانت كلمة الإبادة الجماعية تُستخدم كثيرًا، ولم يكن هناك سوى عمل إبادة جماعية واحد في تقديري، وكان ذلك في 7 أكتوبر نفسه - ليس في حجمه، ولكن في نيته. إن تأثير تلك المذبحة التي وقعت في 7 أكتوبر من العام الماضي على نفسية الإسرائيليين لا يمكن اعتباره مبالغا فيه. الاعتقاد بأنه كان بوسعنا أو كان ينبغي لنا أن نوقف عمليات تسليم الأسلحة أو أن نتخذ خطوات عقابية أخرى ضد إسرائيل كان ليكون خطأ أخلاقياً واستراتيجياً. كان من شأن ذلك أن يدفع الرأي العام الإسرائيلي إلى زاوية أبعد من ذلك، بأنهم في مواجهة العالم وأنه لا يمكنهم الاعتماد على أي أحد، بما في ذلك الولايات المتحدة. لذا فإن الإدارة تلقت الكثير من الانتقادات لدعمها الثابت لإسرائيل. أعتقد أن هذا كان الشيء الصحيح لفعله، ولكنني أعتقد أيضًا أن الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي يجب أن يدركوا أين تصب مصالحهم الخاصة، والتي لا تصب في.. لن يكسبوا شيئًا من استمرار العمليات إلى أجل غير مسمى في غزة. لا يمكنك قتلهم جميعًا.

كريستيان أمانبور: لدي 30 ثانية متبقية. هل تعتقد أن نتنياهو قادر على إعادة تشكيل الشرق الأوسط كما يقول هو وفصيله؟

رايان كروكر: لا على الإطلاق، ليس بالطريقة التي يبدو أنه كان يقصدها. غيّر أرئيل شارون ومناحيم بيغن‎ الشرق الأوسط بإجراءاتهما عام 1982، ولكن ذلك لم يكن في مصلحة إسرائيل، حيث أدت إلى إنشاء حزب الله.

كريستيان أمانبور: السفير رايان كروكر، شكرًا لك. خبرتك لعقود تصب حقًا في الموضوع الذي نتحدث عنه. شكرًا جزيلًا لك.