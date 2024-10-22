قُتل أكثر من 400 شخص في مدينة جباليا ومحيطها في شمال غزة حيث ركز الجيش الإسرائيلي هجومه.

وقد حُوصر أشخاص في منازلهم لأيام متواصلة، حيث وصفوا ذلك المواقف بالمرعب للغاية إذ لم يكن لديهم أي مخرج للفرار من هذا القتال.

أما بالنسبة للمستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل هناك فهي تصف أيضاً مواقف كارثية حيث ينفد وقودها، وينفد مخزونها من الإمدادات، والأهم من ذلك أنها طغت عليها حجم الرعب الذي تشهده الحالة السائدة في القطاع.

في شمال غزة، شوهد آلاف الأشخاص الفارين من مدينة جباليا.

وتم نشر هذه الصور جزئيًا من قبل الجيش الإسرائيلي نفسه الذي وصف ذلك بأنها وسيلة لإظهار كيف يسمح للناس بالإخلاء.

ومع فرار عشرات الآلاف من الناس بالفعل، فمن المحتمل أن يفعل مئات الآلاف غيرهم الشيء نفسه قريباً.