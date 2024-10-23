فيديو يظهر قصف مبنيين في بيروت والجيش الإسرائيلي يوضح سبب استهدافهما

أظهر مقطع فيديو لحظة قصف مبنيين في بيروت، وتزعم القوات الإسرائيلية أن المبنيين اللذين دمرهما كانا مستودعين لأسلحة حزب الله. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا هناك، لكن وزارة الصحة اللبنانية قالت إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا في ضربتين منفصلتين الثلاثاء.

وأبلغ لبنان عن أعلى حصيلة يومية للقتلى في 3 أسابيع، الاثنين، عندما قُتل 63 شخصًا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى ما يقرب من 1900 منذ بدء الصراع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن خليفة محتملاً لزعيم حزب الله الراحل وقادة آخرين من المجموعة المدعومة من إيران قُتلوا في هجوم ببيروت في وقت سابق من هذا الشهر. في حين لم يؤكد حزب الله هذا الادعاء بعد.