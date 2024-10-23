استُهدفت الشركة التركية لصناعات الفضاء في هجوم "إرهابي" في العاصمة التركية، أنقرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عبر صفحته على "إكس".

أشار وزير الداخلية التركي إلى سقوط ضحايا، وبحسب روايات شهود العيان التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فإن عمال الطوارئ وعمال الإسعاف كانوا يهرعون إلى موقع الهجوم لمحاولة مساعدة الجرحى.

وقد يرسل هذا الهجوم موجات من الخوف والصدمة في جميع أنحاء تركيا.

ففي عام 2016، في وقت قريب من حروب داعش، كانت هناك مرات عديدة عانت فيها تركيا من التفجيرات الانتحارية ومن هجمات أخرى، والتي تم دحرها في السنوات الأخيرة.