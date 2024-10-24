توقيت هجوم أنقرة الآن وهدفه.. محللة توضّح لـCNN

انضمت أسلا أيدينتاشباش، زميلة زائرة في معهد بروكينجز، إلى مذيعة CNN، ليندا كينكادي، لمناقشة تبعات الهجوم الإرهابي على شركة الصناعات الفضائية في أنقرة، وسبب توقيت الهجوم وهدفه.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

ليندا كينكادي: أود أن أبدأ بأهمية منشأة الصناعات الفضائية هذه. إنها واحدة من أكبر شركات الدفاع المملوكة للدولة في تركيا ومنتج رئيسي للأسلحة. أليس كذلك؟

أسلا أيدينتاشباش: إنها تنتج طائرات درون وطائرات للقوات المسلحة التركية. كانت طائرات الدرون والطائرات بدون طيار المسلحة جوهرة التاج للقوة الإقليمية المتنامية لتركيا، وبالطبع، تفتخر البلاد كثيرًا بصناعتها الدفاعية في نواح كثيرة. لذا، نعم، إنه مصنع مهم للغاية.

ليندا كينكادي: وقد سمعنا أن تركيا شنت بالفعل ضربات انتقامية على المسلحين الأكراد في كل من العراق وسوريا. إنها تلومهم على هذا الهجوم. هل نعرف ما إذا كان هناك أي دليل؟



أسلا أيدينتاشباش: حسنًا، لا نعرف هوية المهاجمين الفعليين. في وقت متأخر من أمس، سمعنا وزير الدفاع يخرج ويقول إنه يبدو وكأنه حزب العمال الكردستاني. لا نعرف لماذا، لأن تركيا كانت تناقش منذ بضعة أسابيع مبادرة سلام جديدة مع الأكراد. وفي الواقع، مع حزب العمال الكردستاني، كان هناك توقع بأن يخرج زعيمهم عبد الله أوجلان، الذي قضى سنوات طويلة في السجن بتركيا، ويطالب بنزع سلاح المنظمة واستئناف مفاوضات السلام. لذا أن يأتي هذا بعد بدء المناقشة الوطنية والمصالحة، كان بمثابة صدمة للكثيرين.



ليندا كينكادي: تحدثي إلينا عن حزب العمال الكردستاني. هل هذا النوع من الهجمات نموذجي لنهجهم الذي تضمن تفجير انتحاري؟



أسلا أيدينتاشباش: حسنًا، من غير المعتاد أن نرى هجومًا على مؤسسة حكومية تركية أو مصنع مسلح. لقد خاض حزب العمال الكردستاني عملية سلام متقطعة مع الحكومة التركية، والتي انتهت قبل عقد من الزمان. ومنذ ذلك الحين، كان هناك عدد من الهجمات، لكنه لم يفعل الكثير داخل تركيا، بل إنه عزز وجوده في سوريا والعراق. بالطبع، هذه منظمة تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، بدأت كحركة حرب عصابات تقاتل من أجل وطن كردي مستقل، لكنها سعت على مدى السنوات القليلة الماضية، والعقود الماضية، إلى مزيد من الحكم الذاتي داخل تركيا. إنهم يديرون منظمة قوية للغاية في سوريا، داخل سوريا، تابعة لقوات مكافحة داعش التي تقاتل داعش، وتابعة للجيش الأمريكي داخل سوريا، وتشترك مع الجيش الأمريكي في القتال ضد داعش. وكان هذا سببًا كبيرًا للتوتر في علاقة تركيا بأقرب حلفائها، الولايات المتحدة. لذا، في هذه المرحلة، نحن نتحدث عن منظمة ليست موجودة في تركيا فحسب، بل وأيضًا في سوريا والعراق، حركة كبيرة جدًا ربما. كانت الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني يخوضان حربًا متقطعة بشكل أساسي منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين.



ليندا كينكادي: وبالطبع، ذكرت توقيت حدوث هذا الأمر، في وقت كانت فيه تركيا تناقش ما إذا كانت ستعيد إشعال عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني، وتتحدث عما إذا كانت ستمنح الإفراج المشروط لهذا الزعيم المسجون. لذا، إذا كان هذا الهجوم من تنفيذ حزب العمال الكردستاني، فما هو هدفه؟



أسلا أيدينتاشباش: من الصعب للغاية معرفة الإشارة. بالطبع، مات أشخاص، خمسة أشخاص. الأمر أكثر من مجرد إشارة، إنه هجوم إرهابي. ولكن من ناحية أخرى، هناك رسالة واضحة هنا في اختيار هذا الموقع المحدد في أنقرة، شركة تصنيع دفاعية، عندما يكون أردوغان بعيدًا. ربما يقول حزب العمال الكردستاني إن عملية السلام بدون مشاركته الخاصة، وببساطة مع زعيم المنظمة الذي كان في السجن لعقود من الزمان، لن تنجح، وأنه يحتاج إلى أن يكون المحاور الرئيسي. أو ربما هو فرع داخل حزب العمال الكردستاني، عنصر أكثر تطرفًا، يريد مقاطعة عملية السلام وتخريبها. ولكن لا شك أن هذا يأتي كمحاولة لتخريب هذا الحديث الجديد عن المصالحة داخل تركيا.



ليندا كينكادي: أسلا أيدينتاشباش، أقدر لك تحليلك. شكرًا جزيلاً لانضمامك إلينا.



أسلا أيدينتاشباش: شكرًا لك.